OnePlus Nord N10: Volle 5G-Power für gerade mal 300 Euro

Solide Ausstattung

In diesem Jahr soll der 5G-Mobilfunk endgültig in der Breite ankommen. Dafür werden natürlich in erster Linie auch Smartphones benötigt, die unterhalb der Premium-Preisklasse angesiedelt sind. Ein Beispiel hierfür ist das OnePlus Nord N10, dass die Kollegen von ValueTech TV getestet haben.Die chinesische Marke OnePlus hat sich mit ihrer Nord-Linie viel Lob dafür abgeholt, dass man sich wieder auf die ursprünglichen Werte konzentriert: Ordentliche Hardware zu attraktiven Preisen. So bekommt der Nutzer auch hier sicher nicht das volle Programm eines Premium-Modells geboten, aber selbst anspruchsvollere Nutzer dürften bei dem Gerät nur wenig vermissen. Und das bei einem Preis von derzeit gerade einmal noch rund 300 Euro.Ausgestattet ist das OnePlus Nord N10 mit einem 6,49 Zoll großen Display mit einer als FHD+ (1440 x 2160 Pixel) bezeichneten Auflösung. Im Inneren des Smartphones arbeitet ein Snapdragon 690-SoC, der mit einem 5G-Modem ausgestattet ist. Der Chip kann auf sechs Gigabyte Arbeitsspeicher zurückgreifen. Das OnePlus Nord N10 verfügt außerdem über 128 Gigabyte Festspeicher, eine Quad-Kamera mit einem 64-Megapixel-Hauptsensor und einen 4300 mAh großen Akku. Auch eine Kopfhörer-Buchse ist mit an Bord.