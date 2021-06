OnePlus Nord N200 5G: Spezifikationen und Bilder durchgesickert

Der Smartphone-Hersteller OnePlus möchte bald ein neues Mittelklasse-Smartphone auf den Markt bringen. Nun sind sämtliche Spezifikationen und Renderbilder zum kommenden Modell Nord N200 5G aufgetaucht. Ob das Gerät auch hierzulande angeboten wird, ist aber noch unklar.

Ladegerät im Lieferumfang enthalten

OnePlus / MKBHD

Die Informationen zum OnePlus Nord N200 5G wurden vom bekannten Leaker Evan Blass (Evleaks) veröffentlicht. Aus den geposteten Spezifikationen geht hervor, dass das Smart­pho­ne mit einem 6,49 Zoll großen FHD+-Display ausgerüstet ist. Der Bildschirm soll an den Seiten leicht gebogen sein und eine Bildwiederholungsrate von 90 Hertz mit sich bringen. Im Inneren kommt ein Snapdragon 480-SoC zum Einsatz, der von der Adreno GPU 619 und vier Gigabyte LPDDR4x-RAM unterstützt wird. Der Akku besitzt eine Kapazität von 5000 mAh.Der interne Speicher ist 64 Gigabyte groß und kann um 256 Gigabyte erweitert werden. Das Gerät wird mit einem Netzteil , das den Akku mit 18 Watt laden kann, ausgeliefert. Zusätzlich zur USB-C-Buchse verfügt das OnePlus Nord N200 5G über einen Kopfhörer-Anschluss. Die Besitzer haben die Möglichkeit, sich über WLAN-ac oder das integrierte 5G-Modem mit dem Internet zu verbinden. Die Selfie-Kamera nimmt Bilder mit 16 Megapixeln auf. Das Kamera-Modul auf der Rückseite besteht aus drei Linsen. Während die Hauptkamera mit 13 Megapixeln auflöst, unterstützen die Makro- und Mono-Linse jeweils zwei Megapixel.Mit welchem Preis das OnePlus Nord N200 zu Buche schlägt, ist momentan allerdings noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge werden für das Gerät weniger als 250 Dollar fällig. Der Release soll außerdem schon am 15. Juni und damit morgen stattfinden. Es wäre denkbar, dass das Gerät nur in den Vereinigten Staaten und nicht hierzulande in den Handel kommt.