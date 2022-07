GameStop will sich neu erfinden, entlässt zahlreiche Mitarbeiter

Der Spielehändler GameStop hat in den vergangenen Monaten einen wilden Ritt hinter sich. Im Vorjahr wurde man dank einer Reddit-Community zum Börsenphänomen, nun will sich das Unternehmen in Richtung Web3 neu orientieren. Doch zuvor gibt es zahlreiche Entlassungen.

Zahlreiche Entlassungen

Einst gab es praktisch kein Einkaufszentrum ohne eine GameStop-Filiale, doch der Siegeszug der digitalen Games setzte dem einst einflussreichen Spielehändler schwer zu. Seit Jahren kämpft das Unternehmen mit tiefroten Zahlen, kam aber im Vorjahr in die Schlagzeilen. Denn eine Reddit-Community jagte den Kurs der GameStop-Aktie mit Hilfe von Leerverkäufen hoch, das Ganze spielte sich im Grenzbereich von legitimem Ausnützen von Börsenmechanismen und blanker Kursmanipulation ab.Freilich war das keine langfristige Strategie, um GameStop zu retten, aktuell versucht das Unternehmen in gewisser Weise, sich neu zu erfinden. Man möchte im den so genannten Web3-Technologien wie NFTs und Krypto mitmischen - auch wenn diese derzeit selbst alles andere als einen Höhenflug erleben.Nun hat GameStop eine offenbar beträchtliche Anzahl an Entlassungen bekannt gegeben, gefeuert wurde nach Angaben von CNBC auch der Finanzchef des Unternehmens Mike Recupero. Wie viele insgesamt betroffen sind, ist nicht klar, der GameStop-CEO schreibt aber in einem internen Memo, dass man "eine Reihe von Kürzungen" vornimmt, "um die Dinge einfach halten und mit den richtigen Talenten flink arbeiten zu können."Der GameStop-CEO argumentiert, dass die Stellenkürzungen eine Folge früherer Investitionen sind: "Der Wandel wird eine Konstante sein, da wir unser Handelsgeschäft weiterentwickeln und neue Produkte über unsere Blockchain-Gruppe einführen. Nachdem wir in den letzten 18 Monaten stark in Personal, Technologie, Inventar und Lieferketteninfrastruktur investiert haben, liegt unser Fokus auf dem Erreichen nachhaltiger Rentabilität. Das bedeutet, dass wir überschüssige Kosten eliminieren und mit einer intensiven Eigentümermentalität arbeiten."