Microsofts Mäuse und Tastaturen leben weiter. Jedenfalls werden die bisher verfügbaren Produkte von einem Zubehörhersteller weiter angeboten und unter seinem eigenen Markennamen vertrieben. Wer will, kann also weiter Microsofts kultige Mäuse und Keyboards kaufen.

Onward Brands

Microsoft vergibt Lizenz für Designs an Zubehörfirma

Gleiche Produkte in gleicher Qualität

Auch die ergonomischen Geräte leben weiter

Microsoft-eigene Peripherie weiter möglich

Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop

Microsoft Sculpt Comfort Desktop

Microsoft Wireless Comfort Desktop 5050 AES

Microsoft Wireless Desktop 850

Microsoft Wireless Desktop 900

Microsoft Wired Desktop 600

Microsoft Sculpt Ergonomic Keyboard

Microsoft Ergonomic Keyboard

Microsoft Wired Keyboard 600

Microsoft Bluetooth Keyboard

Microsoft Designer Compact Keyboard

Microsoft Bluetooth Number Pad

Microsoft Mobile Mouse 1850

Bluetooth Ergonomic Mouse

Microsoft Bluetooth Mouse

Microsoft Sculpt Ergonomic Mouse

Microsoft Modern Mobile Mouse

Microsoft Modern Wireless Headset

Microsoft Modern USB Headset

Microsoft Modern USB-C Headset

Microsoft Modern USB-C Speaker

Microsoft Audio Dock

Microsoft Modern Webcam

Zusammenfassung Microsofts PC-Peripherie wird von Onward Brands weitergeführt

Zubehörhersteller vertreibt Produkte unter eigenem Namen

Onward übernimmt Microsofts Hardware-Portfolio

Onward war bisher auf Smartphone- und Tablet-Zubehör spezialisiert

Produktionsabläufe und Lieferketten werden von Onward fortgesetzt

23 Microsoft-Geräte im neuen Portfolio von Onward

Einführung neuer "Incase designed by Microsoft"-Produkte geplant

Wie die Firma Onward Brands gegenüber dem US-Portal The Verge verlauten ließ, übernimmt das Unternehmen zu einem großen Teil Microsofts Portfolio von Peripheriegeräten für PCs. Dazu geht man eine Partnerschaft mit dem US-Softwarekonzern ein, durch die die Microsoft-Hardware weiter erhältlich sein wird.Onward war bisher nicht als Anbieter von Peripheriegeräten aktiv, sondern konzentrierte sich auf den Vertrieb von Zubehörprodukten für Smartphones, Laptops und Tablets, die man unter anderem unter der hierzulande ebenfalls erhältlichen Marke Incipio verkauft. Außerdem ist Onward auch noch unter den Namen Incase, Griffin und Survivor aktiv.Laut den Angaben von Onward übernimmt man nicht nur die Produkte und ihre Designs, sondern auch sämtliche Kontakte und Abläufe bezüglich der verwendeten Materialien und der Lieferkette. Dies betrifft somit auch die Fertigung und die Zulieferer, mit denen Microsofts Abteilung für Peripheriegeräte bis zu ihrer vor einigen Monaten eingeleiteten Abwicklung zusammengearbeitet hat.Im Rahmen der neuen Kooperation werden sowohl Tastaturen und Mäuse als auch Headsets, Webcams, Lautsprecher und weitere Zubehörprodukte aus der Entwicklung von Microsoft weiter angeboten. Insgesamt sollen 23 Peripheriegeräte aus Microsofts Portfolio von Onward Brands übernommen und fortgeführt werden. Die vollständige Liste lässt sich hier einsehen , wir haben sie aber auch am Ende des Artikels angefügt.Zum neuen "Incase designed by Microsoft"-Portfolio von Onward gehören auch einige ikonische Produkte wie die Sculpt-Keyboards, bei denen Microsofts Entwickler einst größten Wert auf die Ergonomie legten. Leider fallen einige Produkte tatsächlich ganz weg, darunter auch die zuletzt wiederbelebte Microsoft Classic IntelliMouse Unterdessen stellte Onward sogar die Einführung neuer Produkte unter der Marke "Incase designed by Microsoft" in Aussicht. Man habe ein ergonomisches Keyboard in der Pipeline, das noch von dem Team bei Microsoft entwickelt wurde, aber nie auf den Markt kam. Dieses Gerät solle noch 2024 in den Handel kommen, heißt es. Es gebe zudem das "Potenzial" für weitere solcher Produkte.Onward/Incase erwirbt im Rahmen der Partnerschaft eine Lizenz von Microsoft, die es dem Unternehmen erlaubt, die Originalprodukte von Microsoft mit seinem eigenen Branding weiterzubauen und zu vermarkten. Das Ganze ist allerdings nicht exklusiv, sodass Onward nicht für alle Produkte eine Lizenz erhält. Microsoft behält zudem die Rechte an seinen Designs, wodurch zumindest theoretisch in Zukunft wieder Microsoft-Mäuse und -Tastaturen auf den Markt kommen könnten, die auch wirklich von Microsoft selbst stammen.Im Fall der "Incase designed by Microsoft"-Produkte werden die Mäuse, Tastaturen und Audioprodukte mit dem Incase-Logo versehen sein und auf der Verpackung auch die Kennzeichnung "designed by Microsoft" tragen. Die ersten Produkte werden ab dem zweiten Quartal 2024 in den Handel kommen, wobei abzuwarten bleibt, wie es mit international verfügbaren Erzeugnissen aussieht, gerade mit Blick auf die Keyboards mit ihren länderspezifischen Layouts und Belegungen.Hier die Liste aller "Incase designed by Microsoft"-Produkte: