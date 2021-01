Intel Alder Lake: 16-Kerner mit DDR5-RAM in Datenbanken gesichtet

In den Datenbanken von SiSoftware sind konkrete Details zu Intels Alder Lake-S-Prozessoren aufgetaucht. Die Kombination von leis­tungs­star­ken und leistungsschwachen CPU-Kernen soll dabei das Ge­gen­stück zu den immer leistungsfähigeren ARM-Prozessoren der Konkurrenz sein.

Veröffentlichung noch Ende des Jahres

Obwohl die Veröffentlichung der Rocket Lake-Prozessoren erst noch bevorsteht, präsentierte Intel auf der digitalen CES jüngst bereits die nächste Prozessorgeneration Alder Lake erst­mals in funktionsfähiger Form. Aktuelle Atom- und Core-Technik wird dabei aufeinander ab­ge­stimmt, wobei die spezielle Architektur Intels Antwort auf ARM-Prozessoren wie Apples M-Serie-Chips sein soll.Nun ist auch ein Prototyp der Desktopvariante Alder Lake-S in den Datenbanken des Bench­mark-Tools SiSoftware gesichtet worden. Der Prozessor weist 16 Kerne und 32 Threads auf und taktet mit 1,8 Gigahertz in der Basis sowie 4,0 Gigahertz im Boost. Zudem setzt Alder Lake anscheinend auf 12,5 Megabyte L2-Cache und 30 Megabyte L3-Cache plus schnellen DDR5-Arbeitsspeicher.An den Start geht Alder Lake-S aller Vor­aus­sicht nach Ende des Jahres als 10-Na­no­me­ter-Chip. Interessant ist dabei vor allem, dass der noch im ersten Quartal 2021 erwarteten Rock­et-Lake-Generation dadurch wohl keine allzu lange Lebenszeit gewährt wird. Alder Lake bringt außerdem noch eine weitere Neuerung mit sich: Während sowohl Rocket Lake-S- als auch die momentan noch aktuellen Comet Lake-S-Prozessoren den gleichen Sockel nutzen und grundsätzlich in 400er- bzw. 500er-Main­boards eingesetzt werden können, plant Intel mit Alder Lake-S einen Plattformwechsel.Erwartet wird, dass Alder Lake-S CPU-Kerne vom Typ Golden Cove und Atom-Prozessoren vom Typ Gracemont verwendet. Gerüchten zufolge soll Alder Lake-S sowohl DDR4- als auch DDR5-RAM unterstützen.