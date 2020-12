Benchmark: Microsoft Surface bald mit Intel Tiger Lake & AMD Renoir

Microsoft arbeitet bereits seit längerem an der nächsten Generation des Surface Laptop und Surface Pro. Jetzt sind Benchmark-Ergebnisse auf­getaucht, die zu bestätigen scheinen, dass Microsoft bei den neuen Gerä­ten auf Intels Tiger Lake-Plattform und AMD Ryzen-Chips setzt.

Intel-Chip mit bis zu 4,8 Gigahertz und Intel Xe-Grafik

Wie der indonesische Benchmark-Spezialist Apisak auf Twitter berichtet, sind bei Geekbench seit kurzem neue Modelle der Microsoft Surface-Serie zu finden. Dabei ist allerdings nicht klar, welche Modelle gelistet werden, da die getesteten Geräte nur unter den bei Microsoft üblichen Codenamen aufzufinden sind.Konkret listet Geekbench ein neues Surface-Gerät, in dem der Intel Core i7-1185G7 im Einsatz ist. Dabei handelt es sich um Intels stärksten "Tiger Lake"-SoC für mobile Systeme, der mit vier x86-Kernen inklusive Hyper-Threading daherkommt. Der Basistakt des Chips liegt bei 1,2 Gigahertz, während Burst-Frequenzen von bis zu 4,8 Gigahertz möglich sind.Ob Microsoft den von Intel eingeräumten Spielraum in Sachen thermisches Management ausschöpft, bleibt allerdings abzuwarten. Mit dem neuen Intel-SoC setzt Microsoft in der Surface-Serie auch erstmals die neue Intel Xe-GPU ein, die Teil des Chips ist. Da der Core i7-1185G7 eine maximale Verlustleistung von 28 Watt aufweist, handelt es sich bei dem in Geekbench gelisteten Gerät mit einiger Wahrscheinlichkeit um den Surface Laptop 4 und nicht unbedingt um das Surface Pro 8.Neben dem Intel-basierten Modell ist bei Geekbench auch ein neues Gerät mit dem AMD Ryzen 7 3780U Surface Edition gelistet. Der Chip kommt auch schon im Surface Laptop 3 zum Einsatz, allerdings nur in der 15-Zoll-Version. Im Fall des neuen Benchmark-Leaks wird zwar die alte CPU genannt, schaut man jedoch genauer hin, taucht der Codename "Renoir" auf. Offenbar will Microsoft also den Surface Laptop 4 mit den neuen AMD "Renoir"-Chips der Ryzen 4000-Serie ausrüsten.Dabei besteht die Möglichkeit, dass Microsoft den Chip in Kürze auch in einer Neuauflage des 13,5-Zoll-Modells des Surface Laptop einsetzt, was für günstigere Einstiegspreise sorgen könnte. Entsprechende Gerüchte gab es vor kurzem bereits.