Microsoft: Flight Simulator ab Sommer 2021 auf Xbox Series X/S

Große Updates für die PC-Fassung

Der Microsoft Flight Simulator begeistert bereits seit Herbst 2020 unzählige PC-Spieler welt­weit mit seinem gigantischen Umfang und erstaunlichem Detailgrad. Wie das Unternehmen nun bekannt gibt , können sich im kommenden Jahr auch Besitzer einer Xbox Series X/S ein (Luft)Bild des Simulators machen. Fakt ist, dass Microsoft immer plante, den Flight Simulator auch auf der Xbox zu veröffentlichen. Nachdem nun der Release-Zeitraum feststeht, spricht die Wortwahl im Trailer ("coming to the all-new Xbox") doch sehr dafür, dass der Flug­si­mu­la­tor wohl der erste Next-Gen-exklusive Microsoft-Titel sein wird.Ein exaktes Erscheinungsdatum nennt das US-Unternehmen dabei nicht. Allerdings soll der Flight Simulator nicht nur einzeln gekauft werden können, sondern von Tag eins an auch im Spiele-Abo-Service Xbox Game Pass enthalten sein.Die PC-Version beschert allen Hobby-Piloten in den nächsten Wochen mehrere umfangreiche Updates. Beispielsweise soll zwei Tage vor Hei­lig­abend die Unterstützung für Virtual-Re­ality-Headsets erscheinen. Dieses Feature soll dabei mit quasi allen aktuellen VR-Brillen der Marken Valve, HTC und Oculus genutzt werden können. Am 26. Januar dann wird das mittlerweile dritte "World Update" ver­öf­fent­licht, welches die Dar­stel­lung von Groß­bri­tan­ni­en verbessern und wei­te­re detaillierte Sehenswürdigkeiten und Flug­hä­fen hinzufügen soll.Bezüglich der Umsetzung auf der Xbox Series X/S bleibt noch abzuwarten, wie genau die Steu­e­rung des Flight Simulators funktionieren wird. Die Bedienung der vielen verschiedenen Fluginstrumente im Cockpit könnte ohne Tastatur dabei durchaus problematisch werden. Mi­cro­soft allerdings verspricht: "Simmer können auf der Xbox Series X/S die gleiche Tiefe wie auf dem PC erwarten und somit den authentischsten und realistischsten Flugsimulator nut­zen, den wir je geschaffen haben."