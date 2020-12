Flight Simulator: Microsoft stellt großes Update bereit - Das ist neu

Kurz vor den Feiertagen veröffentlicht Microsoft einen weiteren großen Patch für den Flight Simulator 2020 . Das Sim Update 2 bringt nicht nur die VR-Unterstützung ins Spiel, sondern auch eine weihnachtliche Über­raschung und eine Vielzahl an wichtigen Fehlerbehebungen.

Patch Notes: Flight Simulator 2020 Update v1.12.13.0 (Übersetzung via DeepL)

Ein Problem wurde behoben, bei dem Standard-Animationen auf Flugzeugen im Luftverkehr das Spiel zum Absturz bringen konnten.

Der ATC-Speicherbedarf wurde optimiert

Fix Auswahl der geschlossenen Landebahn auf der Weltkarte

Fix ATC spricht Flughafennamen Buchstabe für Buchstabe aus

Fix ATC gibt falsche Höhe an, wenn der erste Anflug-Wegpunkt keinen Höhen-Deskriptor hat

Neues Inhaltsmanager-Menü

Die Parameter "Reaktivität" und "Extremity dead zone" wurden zum Bildschirm für die Geräteempfindlichkeit hinzugefügt

Der Copilot wird nicht mehr durch verschiedene Spielsitzungen eingeschaltet

Visuelle Hilfe wurde hinzugefügt, um Instrumente während Tutorials hervorzuheben

Sie können jetzt Tasten/Schalter mit einer höheren Nummer als 30 zuordnen, indem Sie die Suchoption im Eingabefeld verwenden

Für die Kamerasymbolleiste ist nun ein Bildlauf verfügbar

In den Steuerungsoptionen wird nun die Profilbeschreibung eines neu gesteckten Peripheriegeräts angezeigt

Die Leistung auf dem Marktplatz wurde verbessert

Verschiedene Probleme mit der Zugänglichkeit wurden behoben

Die VFR-Karte wurde bei der Größenänderung transparent

Verbesserungen der Boden-SFX bei Textron-Flugzeugen

Verbesserungen der Kinematik-Sounds bei Kunstflugzeugen

Sicherheitsgurt- und Rauchverbots-Signaltöne in Flugzeugen hinzugefügt

Fehlerbehebung und Aufpolieren der Instrumente, Tasten und Flugsteuerungs-SFX

Kein Ton zu hören, wenn Flugzeug über Outer Marker Beacon fliegt, behoben

Flackernde Wolken für bestimmte GPUs behoben

Flackern der Sonnenfackel bei bestimmten Gelegenheiten ODER in bestimmten Situationen behoben

Dichte der Lichter auf Nebenstraßen auf dem Lande reduziert

Behobenes Taxiband, das im Cockpit angezeigt wird

Aktualisierung und Optimierung der Flugzeugmodelle

Behebung, dass Avionik / FMS beim Fliegen den nächsten Wegpunkt zu früh validiert

Behebung, dass mehrere Flugzeuge zum Abflugflughafen zurückkehren, wenn der Anflug im G1000 aktiviert ist

Optimierter Bodeneffekt

Flugzeuge können auf Eis landen und rollen

Warnungen und Alarme wurden beim Neustart der Instrumente nicht zurückgesetzt

Behoben Überwachung einer Frequenz in COM 2

Das Verhalten des Copiloten wurde verbessert

Verschiedene Probleme im Zusammenhang mit Flugzeugschwingungen und Überschwingen des AP behoben

Stations-ID wurde auf Garmin-Displays angezeigt, obwohl sie vom Flugzeug nicht empfangen wurde

Problem in der Garmin-Avionik behoben, das das Fliegen eines "direct to" nach dem Löschen des aktuellen Flugplans verhinderte

Aviat Pitts Special S2S: Kurvenkoordinator funktionierte nicht korrekt

Cessna Citation CJ4: Probleme mit nicht aktualisierten oder einfrierenden Anzeigen in bestimmten Situationen behoben

Cessna Citation CJ4: behoben: rote Linie des rechten Triebwerks ITT schlecht platziert

Cessna Citation CJ4: fehlendes letztes Teilstück eines Flugplans beim Erreichen eines Point of Interest behoben

Cessna Citation CJ4: behoben Flugzeug fängt VOR nicht ab und verfolgt es, wenn NAV-Modus eingeschaltet ist

Cessna Citation CJ4: behoben Unmöglichkeit, den Gierdämpfer einzuschalten

Cessna Citation Longitude: falsche Tankkapazität behoben

Cessna Citation Longitude: Schubkraft-Einstellungen korrigiert

Cessna Citation Longitude: Flugzeugleergewicht und Mittelauftrieb korrigiert

Treibstofffluss und ITT für Cessna Citation CJ4 und Longitude angepasst

Zlin Savage Cub: zu hoher Öldruck korrigiert

Zlin Shock Ultra: korrigierte Vorflügel, die falsch mit den Klappen verbunden waren

Zlin Savage Cub: Korrigiert, dass der Copilot beim Anlassen des Motors nicht den Chokehebel zieht

Flight Design CTLS: Problem behoben, das die Validierung des Checklistenschritts während des Motorstartvorgangs verhinderte

Cessna 208 B Grand Caravan EX: Problem behoben, dass das Flugzeug nach rechts kippte, wenn AP aktiviert wurde

Daher TBM 930: Inkonsistenz zwischen Overspeed-Streifen auf PFD und Backup-Anzeige behoben

Beechcraft Bonanza G36: Leistungen wurden optimiert

Beechcraft Bonanza G36: Leistung der Krümmer optimiert

Spoiler mit zu geringer Auslenkung für Cessna Citation CJ4 und Pipistrel Virus SW121 korrigiert

Diamond DV20: Widerstands- und Leistungsanpassung

Extra 330LT: verbessertes Handling

Die Funkfrequenzen wurden nicht aktualisiert, wenn sie über das ATC-Fenster geändert wurden

Der alte Pfad verschwand nicht beim Ändern des Flugplans in einer Direct-to-Situation

Verbesserte Aktualisierungsrate der Radarhöhenwerte

Wegpunkte wurden manchmal doppelt im PFD oder in der Navigationsanzeige angezeigt

Doppelte Wegpunkte in FMC / MCDU behoben

Verschiedene Darstellungs- und Ablaufprobleme in FMC / MCDU behoben

Verschiedene Grafikfehler im Cockpit behoben

Verschiedene fehlende Beschriftungen und Aufkleber in Cockpits hinzugefügt

Verschiedene grafische Details im Cockpitmodell behoben

Verschiedene Probleme mit der Cockpit-Hintergrundbeleuchtung behoben

Verschiedene Probleme im Zusammenhang mit dem FMA behoben

Autopilot-Oszillationen unter bestimmten Bedingungen behoben

Verschiedene "Direkt zu"-Probleme behoben

Fehlerhaftes Verhalten des Geschwindigkeitstrendvektors behoben

Verschiedene Probleme mit Tooltips behoben

Verschiedene Probleme mit dem Mach-Management behoben

Verschiedene Strömungsprobleme beim Navigieren im FMC behoben

Behoben, dass das Joch die Sicht je nach gewählter Kamera behindert

FMC "PROG"-Seite hinzugefügt

Schalter für Sicherheitsgurtzeichen funktionierte nicht (nur im manuellen Modus)

Behoben Funk / Minimums / MDA-Wahlschalter funktionierte nicht

Behoben Delta-Druck auf EICAS wird nicht korrekt angezeigt

Fehlende Höhenzielmarkierungen auf dem Höhenband bei Einstellung über oder unter dem sichtbaren Bereich behoben

Autobrake-Wahlschalter sprang bei schneller Änderung der Einstellung auf die äußerste linke oder rechte Position

LNAV ignorierte unter bestimmten Bedingungen den Ankunftsteil des Flugplans

Der GPWS-Audio-Alarm für das Fahrwerk wurde nicht abgespielt, wenn er benötigt wurde

Diskrepanzen zwischen Weltkarten-Flugplan und FMC/MCDU-Flugplan behoben

Ab sofort kann der Download des Flight Simulator-Updates 1.12.13.0 im Microsoft Store, via Steam und letztendlich im Spiel selbst angestoßen werden. Als neueste Funktion steht der Support für Virtual-Reality-Headsets im Mittelpunkt. Unterstützt werden alle Head Mounted Displays (HMDs), die mit dem OpenXR-Standard kompatibel sind. Dazu gehören unter an­de­rem alle VR-Brillen, die Teil des Windows Mixed Reality- und SteamVR-Kosmos sind. Eben­so wurde an vielen Orten der Spielwelt die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet, die Spieler - wie im Tweet zu sehen - entdecken können.Zu den weiteren neuen Inhalten gehören zudem zwei neue Trainingsmissionen, die euch das Starten und Landen des Airbus A320neo näherbringen sollen. Wie vorab angekündigt , wurde weiterhin das Live-Wetter angepasst. Durch detaillierte Analysen aus der Meteo Blue-Da­ten­bank zeigen sich nun mehr mit Schnee und Eis bedeckte Gebiete im Spiel. Außerdem er­hal­ten viele Flugzeuge neue Lackierungen, die unter den Namen Sam and Rufus, Aviators Club und Test Pilot aufgeführt werden.Abschließend veröffentlichen Microsoft und das Asobo Studio eine vergleichsweise lange Liste an Release Notes, die eine Vielzahl von Fehlerbehebungen zeigen. Einen großen Auszug des Changelogs findet ihr im unteren Teil dieses Artikels.Spezielle Details zu den Änderungen an den Flugzeugen Boeing 747-8 Intercontinental, Boeing 787-10 Dreamliner und Airbus A320Neo findet ihr auf der Entwickler-Webseite des Flight Simulator.