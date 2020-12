Geschenk zum Meilenstein: Microsoft Flight Simulator hat 2 Mio. Nutzer

Der Microsoft Flight Simulator fliegt fast 4 Jahrzehnte nach dem ersten Start mit der neuesten Version in ganz neue Höhen. Jetzt nimmt Microsoft einen großen Nutzermeilenstein zum Anlass, um Erfolge zu feiern und ein Geschenk an die Community anzukündigen.

Microsoft Flight Simulator feiert große Erfolge

Zum Dank gibt es ein Geschenk

Flight Simulator: 600 Lackierungen im Flugzeug-Megapack

Der Microsoft Flight Simulator ist mit seiner Geschichte von mittlerweile 38 Jahren das am längsten laufende Franchise von Microsoft. Jetzt kann das Unternehmen stolz vermelden, dass kein Teil der Serie so schnell wachsen konnte wie der Flight Simulator 2020. Vor kurzem konnte die Schwelle von 2 Millionen digitalen Piloten überschritten werden. "Im Namen des gesamten Teams ein riesiges Dankeschön an alle Fans, die sich in die Lüfte begeben haben und unsere Welt erkunden", so Microsoft in einem Xbox-Blogbeitrag Das Unternehmen nimmt den Erfolg zum Anlass, um ein paar Statistiken zu den Aktivitäten zu veröffentlichen, mit denen die Spieler in Microsoft Flight Simulator in den letzten Monaten beschäftigt waren. Demnach hat die Community mehr als 50 Millionen Flüge durchgeführt und mehr als 3,5 Milliarden geflogene Meilen aufgezeichnet. "Das entspricht einem 19-maligen Hin- und Rückflug von der Erde zur Sonne oder über 400 Tausend Mal um die Welt", so die Entwickler.Darüber hinaus richtet sich ein Dank auch an die sehr fleißige Modding-Community rund um den Titel. In den wenigen Monaten seit dem Start wurden von unabhängigen Enthusiasten über 500 Flughäfen, Flugzeuge und andere Erweiterungen entwickelt. Man sei von der Qualität, Detailliebe und Fachwissen der Ersteller begeistert.Neben warmen Worten gibt es von Microsoft für alle aktuellen Nutzer noch eine kleine Über­raschung. Zum 22. Dezember war bereits bisher ein Update rund um VR-Funktionen geplant, dieses bringt jetzt aber noch ein Geschenk mit. "Jeder erhält eine einzigartige, an den Microsoft Flight Simulator angelehnte Lackierung für die gesamte Flugzeugflotte, die zum Start verfügbar war".