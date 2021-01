DuckDuckGo: Suchmaschine erreicht 100 Millionen Anfragen pro Tag

Die Suchmaschine DuckDuckGo ist dafür bekannt, den Nutzern mehr Pri­vats­phäre zu geben, als es bei Microsoft und Google der Fall ist. Deshalb konnte der Dienst 2020 viele neue Nutzer für sich gewinnen. In­zwischen kann das Tool mehr als 100 Millionen Anfragen pro Tag verzeichnen.

WhatsApp für neuen Trend verantwortlich

Damit hat die Suchmaschine einen neuen Meilenstein in ihrer zwölf Jahre alten Geschichte erreicht. In den vergangenen zwei Jahren sind die Nutzerzahlen fortlaufend angestiegen. Seit August des letzten Jahres hat die Webseite in den meisten Monaten mehr als zwei Milliarden Such­an­fra­gen verarbeitet. Während DuckDuckGo lange nur als Web-Version zur Verfügung stand, gibt es die Suchmaschine inzwischen auch Smartphone-App für Android und iOS.Wie aus einem Tweet (via ZDNet ) vom Nutzer DHH hervorgeht, konnte DuckDuckGo am vergangenen Montag zum ersten Mal mehr als 100 Millionen Suchanfragen pro Tag ver­ar­bei­ten. Es ist davon auszugehen, dass die Nut­zer­zah­len in nächster Zeit weiterhin steigen.Für den rasanten Anstieg dürfte unter anderem die Diskussion um die neuen Nut­zungs­be­din­gun­gen von WhatsApp verantwortlich sein. Facebook plant, mehr Metadaten der Nutzer des Instant-Messengers abzugreifen und allen Tochterunternehmen des Konzerns bereitzustellen. Inzwischen wurde die Einführung der neuen Richtlinien um drei Monate verschoben. Das Vorgehen von Facebook hat eine kon­tro­ver­se Datenschutz-Debatte ausgelöst.Aus diesem Grund gibt es immer mehr Nutzer, die ihre Privatsphäre schützen möchten und auf Dienste umsteigen, die weniger Daten sammeln. Während bei den Messengern vor allem Signal und Telegram beliebt sind, ist DuckDuckGo als recht anonyme Suchmaschine bekannt.