Privatsphäre: DuckDuckGo arbeitet an einem neuen Desktop-Browser

Die Entwickler der Suchmaschine DuckDuckGo arbeiten an einem neuen Desktop-Browser, der die Privatsphäre seiner Nutzer in den Vordergrund stellen soll. Aktuell wird nur die MacOS-Version des Browsers getestet. Die App soll später auch für Windows-Systeme bereitgestellt werden.

Browser soll nicht auf Chromium basieren

DuckDuckGo

Viele Details sind zu dem kommenden Browser noch nicht bekannt. In einem Blog-Eintrag schreibt DuckDuckGo, dass die meisten Einstellungen zum Schutz der Privatsphäre standardmäßig aktiviert sein sollen. Damit müssen die Nutzer sich nicht erst durch viele Menüs klicken, um die richtigen Optionen auszuwählen. Das Programm soll einen Fire-Button erhalten, der auch schon in der mobilen App zu finden ist. Mit einem Klick auf den Schalter werden der gesamte Verlauf und weitere gespeicherte Daten gelöscht und offene Tabs geschlossen.Im Gegensatz zu vielen anderen Browsern möchte DuckDuckGo auf eine vom Betriebssystem bereitgestellte Render-Engine zurückgreifen. Damit wird die App nicht auf Chromium basieren, sodass viele Features zu Beginn fehlen dürften. Einige Funktionen werden vermutlich niemals in den Browser integriert, um die Privatsphäre der Nutzer nicht zu gefährden. Darüber hinaus können die Anwender von einer übersichtlicheren Oberfläche profitieren.Obwohl die MacOS-App bereits getestet wird, ist momentan noch unklar, wann eine finale Version des DuckDuckGo-Browsers ausgerollt wird. Das Unternehmen hat bisher noch kein Veröffentlichungs-Datum angegeben. Es wäre denkbar, dass das Programm im Laufe des nächsten Jahres das Licht der Welt erblickt. Ob sich die Anwendung gegen etablierte Browser wie Chrome, Safari, Edge und Firefox durchsetzen kann, bleibt ebenfalls noch abzuwarten.