Apple One: Abo mit Music, TV+, Arcade & iCloud soll heute starten

Das kürzlich vorgestellte Komplett-Abo Apple One soll aktuellen In­for­ma­tio­nen nach noch heute erscheinen. Die Sammlung kombiniert die vier Diens­te Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud zu Preisen ab 14,95 Euro pro Monat. Auch eine Familien-Option wird angeboten.

In Deutschland starten zwei Tarife ab 14,95 Euro pro Monat

Apple

Gegenüber den Kollegen von Bloomberg gab Apple-CFO Luca Maestri an, dass man das Service-Bundle Apple One schon heute veröffentlichen wird. Bisher stand nur die vage An­ga­be mit dem Hinweis "" im Raum. Der vorerst nur für den ame­ri­ka­ni­schen Raum geplante Sportdienst Apple Fitness+ lässt jedoch noch länger auf sich warten, soll aber ebenfalls in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Da auch Apple News+ in Deutsch­land noch nicht eingeführt wurde, enthält das All-in-One-Paket hierzulande insgesamt nur vier Apple-Services.Für monatlich 14,95 Euro erhalten Einzelpersonen Zugriff auf Apple Music, Apple TV+ , Apple Arcade und die iCloud mit einem Speicherplatz von 50 GB. Basierend auf den normalen Mo­nats­prei­sen liegt die Ersparnis im Vergleich zu einzeln gekauften Services bei 6 Euro. Ent­schei­det man sich für den Familientarif erweitert sich der iCloud-Speicher auf 200 GB und das Abonnement kann mit bis zu fünf Personen geteilt werden. Hier wiederum können Haus­hal­te monatlich bis zu 8 Euro sparen. Die in den USA verfügbare Premier-Option schlägt mit 30 Euro zu Buche und enthält neben den eingangs erwähnten Diensten News+ und Fitness+ zudem 2 TB iCloud-Speicher.Bringt Apple One für Neukunden zusätzliche Dienste auf die Geräte, welche vorher noch nicht verwendet wurden, stehen diese im ersten Monat kostenlos zur Verfügung. Zudem kann das Komplett-Abonnement monatlich gekündigt werden. Sollten Einzelpersonen oder Familien zusätzlichen iCloud-Speicher be­nö­ti­gen, muss man diesen separat aufgestocken. Monatlich zahlbare Optionen dafür stehen mit weiteren 50 GB (0,99 Euro), 200 GB (2,99 Euro) und 2 TB (9,99 Euro) bereit. Diese sind vor allem dann interessant, wenn Back­ups mehrerer Apple-Geräten in der iCloud gelagert werden sollen.