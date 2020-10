Microsoft umgeht Apple-Regeln: xCloud kommt 2021 auf iOS-Geräte

Microsoft arbeitet weiter mit Hochdruck daran, seinen Spiele-Streaming-Dienst xCloud über den Xbox Game Pass auch für iOS-Geräte wie das iPhone und iPad anzubieten. Mit Hilfe einer Browser-Version soll man 2021 die restriktiven App Store-Richtlinien von Apple umgehen.

Auch Amazon Luna nimmt den Weg des geringsten Widerstands

", so Xbox-Chef Phil Spencer während einer in­ter­nen Präsentation (via Business Insider und The Verge ) gegenüber Mitarbeiten. Zwar ver­suchen die Redmonder ihre Spiele vorrangig über die passende Game Pass-App auf iPhones oder iPads zu bringen, könnten sich allerdings auch den Umweg über diverse Browser vor­stel­len. Ein Streaming über den hauseigenen Microsoft Edge und Google Chrome wird be­reits seit Monaten auf Windows 10-PCs und Xbox-Konsolen getestet, um den xCloud-Services, wie einst versprochen, auf alle Bildschirme zu bringen.Da sich Googles Play Store im Gegensatz zu Apple nicht gegen die Existenz von Spiele-Streaming-Diensten wie xCloud und dem eigenen Stadia wehrt, bedient Microsoft bisher nur Android-Smartphones und -Tablets. Gerade im Heimatland USA, in dem iPhones und iPads weit verbreitet sind, kämpft man allerdings um die Gunst der Spieler. Bisher schreiben die App Store-Richtlinien unter iOS und iPadOS vor, dass jedes einzelne Spiel als App ein­ge­reicht, von Apple geprüft und somit auch von Nutzern separat installiert werden müsse. Die Xbox Game Pass-App könnte somit nur als eine Art Katalog zur App-Weiterleitung dienen.Dass Browser-Lösungen Spiele vergleichsweise einfach auf iOS-Geräte streamen können, zeigt das jüngste Beispiel der App Stadium. Sie er­mög­licht es unter anderem Google Stadia auch auf iPhones und iPads zu nutzen. Einen ähn­li­chen Weg wird auch der kürzlich von Amazon angekündigte Streaming-Dienst Luna ein­schla­gen. Sollte Apple in Hinsicht auf die eigenen App Store-Regeln nicht einlenken, dürfte Mi­cro­soft den Xbox Game Pass (Ultimate) und das Cloud Gaming Anfang 2021 über diese Op­tion nahezu allen Spielern auf sämtlichen Ge­rä­te anbieten, auch wenn eine App für viele die elegantere Lösung darstellen würde.