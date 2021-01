Apple startet 5-Euro-Gutschrift für AppleTV+-Abonnenten

Apple hat die kostenlose, einjährige Testphase, die der Konzern seit dem iPhone 11 mit dazu gibt, vor Kurzem noch einmal bis Juli 2021 ver­län­gert. Einige Nutzer erhalten daher ab sofort eine Gutschrift, falls sie sich bereits für ein Apple-One-Abonnement entschieden haben.

Das schreibt Apple

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Apple Insider hervor . Auch deutsche Kunden haben sich schon vereinzelt in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet und von einer Gutschrift berichtet. In den Fällen, in denen die Kunden zunächst ein kostenloses Jahr Apple TV+ erhalten hatten und die sich dann nach Ablauf der Gratis-Phase für das Apple-One-Abo entscheiden haben, sendet Apple nun eine E-Mail mit einer Gutschrift.Dabei heißt es in der E-Mail:AppleInsider hatte dabei vor einigen Tagen gemeldet, dass es vermutlich eine Gutschrift für alle Kunden geben soll, die das kostenlose Apple TV+ genutzt hatten und sich im Anschluss daran für die Buchung des Streamingdienstes entschieden haben. iPhone-Nutzer, die nach dem Probe-Abo gekündigt haben, würden dann auch "leer ausgehen".Davon ist derzeit noch nichts zu sehen, bisher bekamen nur Nutzer die Gutschrift, die Apple One-Kunden sind. Beim Apple Support sucht man derzeit auch noch vergebens nach Antworten, auch telefonisch gab es bisher keine offizielle Erläuterung zur Gutschrift. Apple hatte vor Kurzem angekündigt, dass man das Gratis-Abo noch einmal verlängern wird. Es ist die zweite Verlängerung der Art , sodass die ersten Nutzer nun von bis zu sechs Monaten Apple TV+ zusätzlich profitieren können.