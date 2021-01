iPhone 12 und Herzschrittmacher: Apple warnt jetzt offiziell vor MagSafe

Vor kurzem veröffentlichte eine Fachpublikation das Ergebnis einer Untersuchung, in der festgestellt wurde, dass sich Apples MagSafe unter bestimmten Umständen negativ auf Herzschrittmacher auswirken kann. Der Hersteller hat nun darauf reagiert.

Mehr Magnete beim iPhone 12

Laut der vom Heart Rhythm Journal publizierten Studie kann die MagSafe genannte Technologie in bestimmten Situationen Herzschrittmacher deaktivieren. Das liegt natürlich daran, dass hier Magnete zum Einsatz kommen und diese können die Funktionalität von Herzschrittmachern negativ beeinflussen. Apple hat nun auf die Studie reagiert.Der kalifornische Konzern räumt zwar ein, dass das iPhone 12 mehr Magnete besitzt als frühere Modelle, man beteuert aber, dass die neuen Apple-Smartphones "kein größeres Risiko für magnetische Störungen bei medizinischen Geräten darstellen als frühere iPhone-Modelle".In einem aktualisierten Support-Dokument schreibt Apple (via MacRumors ): "Medizinische Geräte wie implantierte Herzschrittmacher und Defibrillatoren können Sensoren enthalten, die bei engem Kontakt auf Magneten und Funk reagieren. Um mögliche Wechselwirkungen mit diesen Geräten zu vermeiden, sollten Sie Ihr iPhone und das MagSafe-Zubehör in einem sicheren Abstand zu Ihrem Gerät (Herzschrittmacher) aufbewahren (mehr als 15 Zentimeter Abstand oder mehr als 30 Zentimeter Abstand bei drahtlosem Laden). Konsultieren Sie jedoch Ihren Arzt und Ihren Gerätehersteller für spezifische Richtlinien."Für spezielle Fragen sollten sich Betroffene stets an die jeweiligen Experten wenden, um zu erfahren, welcher sichere Abstand zwischen dem medizinischen Gerät und dem iPhone oder jeglichem MagSafe-Zubehör eingehalten werden muss. Kurz gesagt: Allzu viel Grund zur Sorge besteht zwar wohl nicht, Betroffene sollten aber dennoch besser auf Nummer sicher gehen.