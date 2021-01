Auf der schwarzen Liste: Xiaomi jetzt im Visier der Trump-Regierung

Die scheidende US-Regierung unter Präsident Donald Trump setzt den chinesischen Smartphone-Hersteller Xiaomi auf die schwarze Liste des Verteidigungsministeriums. Man unterstellt dem Konzern, die Wei­ter­ent­wick­lung des chinesischen Militärs zur unterstützen.

Ein Android-Bann für Xiaomi-Smartphone ist (noch) nicht in Sicht

Xiaomi / Luke Michael

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird Xiaomi seitens der Trump-Ad­mi­nis­tra­tion ab sofort als "Chinese Communist Military Company" eingestuft. Seit dem Erlass eines entsprechenden Dekrets des US-Präsidenten im November 2020, wird es Unternehmen und Investoren aus den Vereinigten Staaten untersagt, in Konzerne dieser Art zu investieren. Zudem sollen bisherige Unterstützer von Xiaomi und Co. ihr Engagement bis November 2021 gänzlich einstellen und sich von Anteilen am Unternehmen trennen.Dass ein Smartphone-Hersteller auf der schwarzen Liste des US-Verteidigungsministeriums landet ist eine Seltenheit. Xiaomi gehört im Gegensatz zu seinen "Mitgefangenen" nicht zu den üblichen, industriell orientierten Unternehmen, die vorrangig in den Bereichen Chemie, Schiffbau, Bauwesen, Raum- und Luftfahrt agieren. Mit Huawei ist jedoch auch ein Te­le­kom­mu­ni­ka­tions­kon­zern vertreten, der vorrangig aufgrund seiner Netzwerkarchitektur und angeblichen Spionagemethoden diesen Platz eingenommen hat.Huawei wird zusätzlich auf der so genannten "Entity List" des US-Handelsministeriums aufgeführt, die den Handel und Kooperationen zwischen US-amerikanischen und chinesischen Unternehmen verbietet. Der Hauptgrund aus dem Huawei-Smartphones seit geraumer Zeit ohne die für Endverbraucher vergleichsweise wichtigen Google-Dienste auskommen müssen. Xiaomi ist bislang kein Teil dieser Liste und kann weiterhin Handel mit wichtigen US-Part­nern wie Qualcomm und Google betreiben. Ein Android-Bann für Xiaomi-Smartphones ist somit noch nicht im Gespräch.Bisher ist unklar, ob die angehende Administration unter dem designierten US-Präsidenten Joe Biden bisherige Trump-Anordnungen dieser Art kippen wird.