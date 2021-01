Xbox Series X & PS5: Ikea hilft mit Papp-Konsolen bei der Regalwahl

Die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 sprengen mit ihren Abmessungen die Dimensionen vieler TV-Schränke. Aus diesem Grund hat sich das schwedische Möbelhaus Ikea dazu entschieden, Kunden mit passenden Pappaufstellern beim Neukauf von Regalen zu helfen.

Gamer rüsten für die Next-Gen-Konsolen ihr Wohnzimmer auf

Neue Spiele, neues Zubehör und... neue Regale? Microsoft und Sony erschaffen mit ihren derzeit stark nachgefragten Konsolen nicht nur neue Ökosysteme, sondern verleiten Besitzer oft auch zum Aufrüsten ihrer Inneneinrichtung. Im Vergleich zur letzten Generation nehmen die Xbox Series X und PlayStation 5 nämlich deutlich mehr Platz im Regal ein als vorab ver­mu­tet. Klassische TV-Möbel für Kabel- und Satelliten-Receiver, den Blu-ray-Player oder eine Set-Top-Box bieten in vielen Fällen nicht genug Stauraum für die neuen Systeme. Ikea ver­sucht daher mit Papp­auf­stel­lern einen Regal-Fehlkauf und die damit einhergehende Wa­ren­rück­ga­be zu vermeiden.Die kanadische Autorin Elyse Willems ist beim Bilderdienst Imgur auf ein Foto gestoßen, das die Mockups der beiden Next-Gen-Konsolen zeigt, die in einer nicht näher bekannten Ikea-Filiale abgelichtet wurden. Die aus Pappe gefertigten Aufsteller können im Möbelhaus vor Ort zur Passprobe verwendet werden, während sie gleichzeitig über die Abmessungen der Xbox Series X und PS5 informieren. Somit lässt sich vorab überprüfen, ob die Konsolen neben dem Fernseher auf dem zukünftigen TV-Schrank noch Platz haben oder ob sie in das gewünschte Regalfach passen.Derzeit sind sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 deutschlandweit ausverkauft und der bis mindestens 10. Januar andauernde Lockdown verhindert aktuell einen Besuch der nahegelegenen Ikea-Filialen. Ebenso ist nicht bekannt, ob die Konsolen-Pappaufsteller auch hierzulande zur Verfügung stehen werden. In jedem Fall bietet es sich vor dem Möbelkauf an, die Größen der neuen Konsolen zu beachten und hinsichtlich einer optimalen Belüftung die Regalfächer nicht zu knapp zu bemessen. Ansonsten droht ein Hitzestau.