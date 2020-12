Returnal erscheint im März 2021 exklusiv für die PS5, neuer Trailer

Das PlayStation 5-exklusive Returnal war bei den Game Awards 2020 nicht nur mit einem neuen Gameplay-Trailer mit dabei, sondern es wurde auch der genaue Erscheinungstermin verraten. Somit steht fest, dass der Action-Shooter kommenden März für Sonys Next-Gen-Konsole an den Start geht.Returnal ist ein Roguelike-Shooter, den Spieler in der Third-Person-Perspektive erleben. Die Ausgangslage ist recht ungewöhnlich, denn die Astronautin Selene steckt offenbar in einer Zeitschleife fest: Sie ist auf einem feindlichen Planeten gestrandet und muss sich auf ihrer Suche nach einem Fluchtweg immer wieder den dort lebenden Kreaturen stellen - was jedoch oft genug mit dem Tod endet.Bei jedem Ableben wird Selene an ihren Ausgangspunkt zurückversetzt, muss in der sich fortlaufend verändernden Welt allerdings immer wieder neue Strategien entwickeln und jeden ihrer Schritte erneut überdenken. Dadurch soll das Spiel einen besonders hohen Wiederspielwert haben.Returnal entsteht beim Studio Housemarque und erscheint am 19. März 2021 exklusiv für die PS5.