AirPods Max: Apple empfiehlt, Kondenswasser regelmäßig abzuwischen

Die neuen Over-Ears-Kopfhörer von Apple haben bereits für Dis­kus­sio­nen gesorgt, denn mit rund 600 Euro sind die AirPods Max alles andere als günstig. Audio-Fans wissen jedoch, dass guter Sound durchaus kos­tet. Doch im Fall der AirPods Max gibt es wohl ein zusätzliches Problem.

Besorgniserregendes Kondenswasser

Abwischen ist das neue "You're holding it wrong"

Apples neueste Kopfhörer werden seit ihrer Vorstellung diskutiert, kritisiert, aber auch gelobt. Denn der Sound der Over-Ears ist laut den meisten Tests über alle Zweifel erhaben. Abzüge gibt es hingegen in der B-Note, so sind die AirPods Max u. a. schwerer als die meisten Kopfhörer in dieser Kategorie.Mittlerweile sind die AirPods Max auch in den Händen der ersten Besitzer und diese berichten von einem eher ungewöhnlichen Problem: Kondensation von Schweiß. Denn wie wir bereits vor einigen Tagen berichtet haben, bilden sich allem Anschein nach auf der Innenseite der Kopfhörer bei längerem Tragen (nicht wenige) Wassertropfen. "Länger" ist dabei in etwa eine Stunde und mehr, zu sehen ist die kondensierte Flüssigkeit, wenn man die magnetischen Kissen entfernt.Dieses Phänomen ist bereits Ende des vergangenen Jahres bekannt geworden, seither sind aber auf Reddit, Twitter und in Foren zahlreiche weitere Berichte dazu aufgetaucht (etwa hier hier und hier ). Twitter-Nutzer Donald Filimon schreibt etwa: "Meine AirPods Max bilden nach längerem Gebrauch Kondenswasser. Sie wurden noch nie in einer feuchten Umgebung verwendet. Das Wasser gelangt in das Innere der Treiber und hat Probleme bei der Ohrerkennung verursacht. Ich habe sie hauptsächlich drinnen am Schreibtisch sitzend getragen, nichts Ungewöhnliches. Super besorgniserregendes Problem."Das hängt möglicherweise (aber auch nicht sicher) mit der Kombination kaltes Aluminium-Gehäuse und Körperwärme bzw. dem Temperaturwechsel von außen nach innen zusammen und könnte auf längere Sicht problematisch werden. Denn die AirPods Max sind offiziell nicht wasserfest, Feuchtigkeit könnte also früher oder später zu Defekten führen.Eine offizielle Stellungnahme von Apple liegt hierzu noch nicht vor. Nutzer auf Reddit berichten aber, dass im Fall des Falles zur AppleCare-Gebühr von 59 Dollar Reparatur-Kosten in Höhe von 29 Dollar dazukommen und der Support empfiehlt, die Kopfhörer nach jeder Nutzung abzuwischen.Fairerweise muss man hier allerdings anmerken, dass die AirPods Max nicht die einzigen Kopfhörer sind, die ein derartiges Problem haben. Auch bei Sonys WH-1000XM4 kommt es zu einer ähnlichen Kondensation, diese ist aber wohl nicht ganz so stark ausgeprägt wie im Fall der AirPods Max.