AirPods 3: Apple soll neues Modell ohne ANC für kommendes Jahr planen

Apple soll für das kommende Jahr an "AirPods Pro Lite" arbeiten. Dabei soll der Unterschied zur aktuellen Pro-Serie darin bestehen, dass die neuen AirPods 3 ohne Geräuschunterdrückung kommen werden. Das macht das Ganze günstiger.

Infos aus den Zulieferkreisen

Apple

Apple wird einem Bericht des Online-Magazins The Elec zufolge bereits in der ersten Jahreshälfte 2021 eine Lite-Version seiner kabellosen Ohrhörer Airpods Pro auf den Markt bringen. Den Zusatz Lite bekommen die In-Ears, da sie Funktionen wie die Pro-Version bekommen, jedoch ohne die Noise-Cancelling-Funktion. Laut The Elec arbeitet ein südkoreanischer Materiallieferant derzeit an einem System-in-Package (SiP) mit dem H1-Chip der Airpods. Der Zulieferer wird noch in diesem Jahr Apples Qualitätsprüfung durchlaufen, um dann gleich zu Beginn des nächsten Jahres mit der Massenproduktion zu beginnen, heißt es in dem Bericht.Eine Person, die mit der Angelegenheit bei Zulieferern vertraut sein soll, sagte demnach, dass die Lite-Version in etwa 20 Prozent günstiger sein könnte als die normalen AirPods Pro, die über die Geräuschunterdrückungs-Technologie verfügen. Ob Apple diese Preisstufe dann nutzt, ist noch ungewiss. Es wäre aber eine gute Lücke zwischen den "normalen" AirPods und dem Pro-Modell.Zudem gab es bereits Gerüchte über die Lite-Variante. Dabei zeigt sich, dass Apple ein ähnliches Muster beibehält wie bei dem iPhone SE oder der Apple Watch SE. Beides sind abgespeckt Modelle, die nur einen Teil der Funktionen der Highend-Modelle bekommen haben und so als günstigere Alternative angeboten werden. Mit den AirPods Pro Lite "SE" könnte Apple etwas Ähnliches in Petto haben. Diejenigen, die die Form und Passform der Airpods Pro mögen, aber die Geräusch­unter­drückung der In-Ears nicht nutzen, sind die Zielgruppe für die neuen Kopfhörer.