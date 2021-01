iFixIt über Apples AirPods Max: Konkurrenz wirkt dagegen wie Spielzeug

Mit den AirPods Max scheint Apple einmal mehr sämtliche Klischees überzogener Preise zu erfüllen. Die Experten von iFixIt warnen jedoch vor einem vorschnellen Urteil und zeigen sich beeindruckt von der Ingenieurs-Leistung in den Kopfhörern.

Durchdachte Gelenke

Siehe auch:

Apple

Natürlich ist auch dieses Apple-Produkt vom iFixIt-Team komplett auseinandergebaut worden. Was in den Berichten recht selten vorkommt: Die Ergebnisse wurden auch direkt in Verbindung mit vergleichbaren Produkten präsentiert. Die Kopfhörer Sony WH-1000XM4s und Bose NC 700 sind zwar immer noch um einiges günstiger als die AirPods, gehören letztlich aber ebenfalls zur Premium-Klasse in dem Produktsegment.Nach einem direkten Vergleich lautet das Fazit: "Die obsessive Handwerkskunst in den AirPods Max lassen diese anderen extrem potenten Geräte im Vergleich wie Spielzeug aussehen." Und es handelt sich um die ersten AirPods-Produkte die mit 6 von 10 Punkten als einigermaßen reparierbar angesehen werden können. Denn Apple nutzt zwar wieder einmal diverse hochexklusive Schrauben, doch ist das Innere letztlich ziemlich aufgeräumt und leicht zugänglich, wenn man ein wenig Erfahrung mitbringt.Nach einer Durchsicht der üblichen Problemstellen von Kopfhörern kommen die Bastler zu dem Schluss, dass man vermutlich damit rechnen kann, längere Zeit ohne Defekte auszukommen. Dafür spricht beispielsweise das gesamte Design der Gelenk-Stellen, an denen die Ohrmuscheln mit dem Bügel verbunden sind. Zumindest die iFixIt-Leute haben nach ihren Angaben noch nie ein solch gut durchdachtes Design an dieser kritischen Stelle gesehen.Sehr leicht zugänglich ist das Logic-Board, das durchaus eine recht beeindruckende Menge an Elektronik mitbringt. Die Menge an Chips, die hier für eine Umsetzung der verschiedenen Funktionen sorgt, erinnert schon eher an komplexere Geräte. Letztlich bleibt natürlich immer noch der Fakt bestehen, dass es sich bei den AirPods Max in erster Linie um ziemlich teure Kopfhörer handelt. Zumindest aus Sicht des iFixIt-Teams sei der Preis angesichts dessen, was Apple hier an Hardware abliefert, auch nicht einfach nur übertrieben.