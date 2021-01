AirPods Max: Leere Akkus bei Apple-Kopfhörer durch Stromspar-Problem

Apples hochpreisige Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max haben möglicher­wei­se ein Problem, das dafür sorgt, dass der Akku über Nacht entleert wird, auch wenn man sie gar nicht aktiv nutzt. Derzeit häufen sich in Apples Support-Foren entsprechende Beschwerden.

Probleme nur bei Nicht-iPhones?

Apple

Wie 9to5Mac und AppleTips berichten, tauchen seit Dezember immer mehr Berichte von Besitzern der AirPods Max in Apples Support-Forum auf, in denen die Betroffenen darüber klagen, dass ihre Kopfhörer trotz einer vollen Akkuladung am Vorabend am Morgen nicht mehr nutzbar sind, weil der Stromspeicher leer ist.Eigentlich soll das mitgelieferte sogenannte Smart Case dafür sorgen, dass die Apple-Kopfhörer beim Einsetzen in eine Art extrem stromsparenden Modus wechseln. In der Praxis scheint dies jedoch nicht immer zu funktionieren, so dass die Kopfhörer anscheinend eingeschaltet bleiben und auch ohne aktive Nutzung Strom verbrauchen.Ist der Akku dann ein Mal leer, muss er natürlich erst wieder geladen werden, um die Apple AirPods Max wieder nutzen zu können. Dies stört die betroffenen Käufer vor allem deshalb, weil sie sich nicht darauf verlassen können, dass ihre Kopfhörer nach dem Laden und einer anschließenden Phase des Transports oder zumindest ohne Nutzung immer einsatzbereit sind.Zu den Ursachen für dieses Verhalten gibt es bisher nur Spekulationen. So ist davon die Rede, dass die AirPods Max wohl nur dann während der Nicht-Nutzung weiter aktiv bleiben und den Akku entleeren, wenn sie nicht mit einem iPhone oder iPad verbunden sind. Das Problem sei nur bei Verwendung in Verbindung mit einem Apple TV oder Host-Geräten anderer Hersteller zu beobachten, so zumindest der Bericht einer der Quellen.Als mögliche Lösungen für das Akku-Problem werden neben einem Software-Update durch den Hersteller nur vorläufige Maßnahmen empfohlen. Die Nutzer können die Geräte auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder einen Neustart erzwingen. Alternativ wird zu einer manuellen Trennung der Bluetooth-Verbindung zum jeweiligen Host-Gerät oder einer Abschaltung der Funktion zum automatischen Wechsel zwischen Host-Geräten geraten.