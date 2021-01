Foxconn testet erfolgreich ein Falt- und ein Klapp-iPhone für Apple

Der Apple-Zulieferer Foxconn soll einen wichtigen Test für ein klappbares und ein faltbares iPhones abgeschlossen haben. Demnach ließ Apple gleich zwei Designs testen - und beide haben die Qualitätskontrolle bestanden.

Nur ein leerer Dummy im Test

Chinaworker

Das berichtet nun das Online-Magazin Apple Insider und verweist dabei auf interne Quellen beim iPhone-Hersteller und Information des chinesischen Magazins Money UDN. Diese angeblich aktuell durchgeführten Tests eines Klapp- und Falt-iPhones sind dabei schon beinahe ein alter Hut. Schon vor einem Monat gab es Berichte, dass Foxconn den Auftrag erhalten hat und nun für Apple die Haltbarkeit eines Prototypen testen soll. Nun gibt es aber neue Details. Money UDN ist dabei bekannt für die gute Kontakte und die in den letzten Jahren daraus resultierenden Leaks.Dazu gehört, dass in dem Bericht jetzt nicht nur von einem Modell, sondern gleich von zwei verschiedenen Designs die Rede ist. Das könnte darauf hindeuten, dass Apple noch nicht entschieden hat, welches Design auf den Markt kommen soll. Ebenso könnte es sein, dass Apple mit dem zweiten Design nur die "Leaker" verwirren will.Die ersten Testreihen von Foxconn sollen nun aber zumindest abgeschlossen worden sein. Foxconn hat die iPhone-Designs in der Fabrik in Shenzhen getestet, wobei es sich noch nicht um ein fertiges Gerät gehandelt hat, sondern nur um die Gehäuse mit den faltbaren Displays. Vermutlich will Apple zunächst einen Belastungstest der unterschiedlichen Designs auswerten, bevor es im Entwicklungsprozess weitergehen kann. Die Tests dienten speziell dazu, die Haltbarkeit des Klappmechanismus zu messen, schreibt Apple Insider.Dabei soll das eine Gehäuse von dem Klappmechanismus her dem Samsung Galaxy Z Flip oder dem Lenovo Moto RAZR ähneln. Das andere ist dagegen wie das Samsung Galaxy Fold aufgebaut. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Apple in Kürze eines der Designs aufgeben wird - nur welches bleibt jetzt das Geheimnis.