iPhone 5c: Das knallbunte Smartphone ist jetzt ein 'Vintage'-Produkt

Mit dem iPhone 5c zeigte sich Apple bereits vor sieben Jahren ver­gleichs­wei­se farbenfroh. Jetzt landet das lang eingestellte iOS-Smartphone auf der so genannten "Vintage"-Liste des Herstellers. Besitzer des kom­pak­ten Plastik-Oldtimers müssen mit Einschränkungen rechnen.

Nach den Software-Updates geht es der Hardware an den Kragen

Apple

Apple geht transparent damit um, wann welches iPhone auf dem Abstellgleis des Un­ter­neh­mens landet und somit nicht nur auf Software-Updates, sondern auch auf Reparaturen ver­zich­ten muss. In einem Support-Artikel teilt man den Status in zwei Bereiche: Abgekündigt (engl. obsolet) und Vintage. In letzterer Kategorien reiht sich seit November auch das iPhone 5c ein, das zwar nicht als Bestseller bekannt ist, dafür aber als knallbunter Hingucker. Vor allem die dazugehören Gummihüllen erinnerten an einen Crocs-Look (Schuhe) und zogen damit einige Lacher auf sich.Seit mehr als drei Jahren wird das Apple iPhone 5c nicht mehr mit Software-Updates be­lie­fert. Die letzte Aktualisierung wurde auf iOS 10.3.3 im Juli 2017 durchgeführt, seitdem gilt die siebte iPhone-Generation als angezählt. Mit dem Wechsel auf die "Vintage"-Liste kommen weitere Einschränkungen hinzu. Wer heute noch im Besitz des iPhone 5c ist, muss damit rechnen, dass die Verfügbarkeit von Ersatzteilen nicht mehr vollends gewährleistet werden kann. Der kostenpflichtige Hardware-Service wird von Apple Service-Providern und den Apple Stores zwar weiterhin angeboten, die Komponenten jedoch nicht mehr produziert.In spätestens zwei Jahren landet das iPhone 5c dann auf Apples "Abgekündigt"-Liste, womit der Support des Smartphones erlischt. Vor­gestellt wurde das nur 4,0 Zoll große Modell im Sep­tem­ber 2013. Nach Versionen mit 8, 16 und 32 GB Speicher folgte die Einstellung der Pro­duk­tion im September 2015. Lediglich in Indien wurde das iPhone 5c bis in den Herbst 2016 weiterhin verkauft. Um den Antrieb kümmerten sich einst der Apple A6-Chip und 1 GB RAM. Farbenfroh wie das iPhone 5c zeigen sich heute das iPhone Xr, iPhone 11 und iPhone 12.