Altgeräte sollen bald einfach im Supermarkt abgeben werden können

Alte Elektro- und Elektronikgeräte sollen Verbraucher zukünftig auch ein­fach im nächsten Supermarkt abgeben können. Die Bundesregierung will auf diese Weise die Recycling-Quoten endlich auf ein höheres Niveau be­kom­men.

Gilt für alle Kleingeräte

Grundsätzlich können Altgeräte bereits jetzt im Fachhandel zurückgeben werden. Allerdings ist selbst diese Hürde vielfach zu hoch. Denn dies erfordert in vielen Fällen, dass die Ver­brau­cher entweder an die Rückgabe denken, bevor sie mal wieder den nächsten Elek­tro­nik­markt besuchen - oder sie müssten sich extra auf den Weg machen.Der nächste Supermarkt oder Discounter wird hingegen regelmäßig aufgesucht und befindet sich meist auch in unmittelbarer Nähe. Und ohnehin gehören elektrische und elektronische Ge­rä­te schon lange zu ihrem Standard-Sortiment. Entsprechend ist die Klausel in dem nun vor­lie­gen­den Gesetzesentwurf, nach der nur Filialen betroffen sind, in denen mehrmals im Jahr entsprechende Produkte angeboten werden, wahrscheinlich ohnehin hinfällig.Laut dem Papier, das heute im Bundeskabinett auf der Tagesordnung steht, soll die Rück­nah­me­pflicht für alle Geschäfte gelten, de­ren La­den­flä­che bei mindestens 800 Quadratmetern liegt. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland . Damit sind zwar nicht alle Su­per­markt- und Discounter-Niederlassungen be­rührt, aber immer noch hinreichend viele, um sie leicht für die Verbraucher erreichbar zu machen.Dann gelten die Rücknahme-Regelungen, die be­reits aus den bisherigen Bestimmungen be­kannt sind: Kleinere Geräte bis zu einer Kan­ten­län­ge bis 25 Zentimeter müssen auf jeden Fall angenommen werden. Das gilt auch un­ab­hän­gig davon, ob der Verbraucher bei dem Händ­ler ein anderes Produkt gekauft hat oder woher das Altgerät stammt. Bei größeren Ge­rä­ten gilt die Rücknahmepflicht hingegen nur, wenn ein neueres Modell erworben wird. Der Dis­coun­ter um die Ecke muss nun also nicht hin­neh­men, dass ihm jemand eine alte Wasch­ma­schi­ne in den Laden stellt.