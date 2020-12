Metal Gear Solid: Darsteller für die Hauptrolle Solid Snake gefunden

Videospiel-Verfilmungen sind alles andere als ein Selbstläufer, im Gegenteil kann man die gelungenen Umsetzungen solcher Stoffe an den Fingern einer Hand abzählen. Im Fall der geplanten Metal Gear Solid-Verfilmung kann man aber hoffen, dass die Sache gelingt.

Beliebt bei Kritikern und Fans

Warner Bros.

Metal Gear Solid zählt sicherlich zu den kultigsten Spielmarken überhaupt, in der Kategorie "Gaming-Stoffe für Erwachsene" liegt die Konami-Reihe zweifellos ganz weit vorne. Wer die Spiele mit Protagonist Solid Snake kennt, der wird sicherlich bestätigen können, dass sich eine Verfilmung von Metal Gear Solid durchaus aufdrängt.Und wie The Hollywood Reporter berichtet ist diese nicht nur in Vorbereitung, sondern hat auch seinen Hauptdarsteller gefunden: Denn in die Rolle von Solid Snake wird kein geringerer als Oscar Isaac schlüpfen. Der US-Schauspieler, der seine Wurzeln in Guatemala hat, ist wohl am besten für seine Rolle als Poe Dameron in der Abschluss-Trilogie von Star Wars bekannt.Der 41-Jährige hat nicht nur einen bei Kritikern ausgezeichneten Ruf, sondern auch eine treue Fangemeinde, die sich gewünscht hätte, dass Isaac bzw. Poe Dameron eine größere Rolle in Star Wars spielt. Als Solid Snake können wir uns Isaac jedenfalls gut vorstellen.Wer das bisher nicht kann, dem empfehlen wir einen Blick auf den Trailer von Dune. Denn dort ist Isaac mit dem für Solid Snake zumeist typischen Bart zu sehen und man benötigt nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass hier tatsächlich eine große Ähnlichkeit besteht. Eine echte Überraschung ist die Wahl von Isaac übrigens nicht, denn dieser hat bereits im Vorjahr gemeint, dass Solid Snake jene Videospielfigur ist, die ihn am meisten reizen würde.Zur Wahl des Regisseurs kann man hingegen eine etwas vorsichtigere Meinung haben, denn Jordan Vogt-Roberts ist vor allem für Kong: Skull Island bekannt. Für das Drehbuch soll Derek Connolly (Jurassic World, Kong: Skull Island) verantwortlich sein, Produzent ist Avi Arad (Iron Man, Blade, X-Men, The Amazing Spider-Man, Venom und viele weitere mehr).