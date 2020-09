Dune: Bildgewaltige und spektakuläre Rückkehr zum Wüstenplaneten

Videos automatisch starten

Kinos haben es dieser Tage bekanntlich nicht leicht und so manches Filmstudio entschließt sich, neue Produktionen gleich ins Streaming zu bringen, durchaus mit Erfolg. Es gibt allerdings auch Filme, die man einfach auf einer möglichst großen Leinwand im Kino - am besten in IMAX-Ausführung - sehen muss. Dazu zählt auch die bildgewaltige Neuverfilmung von Dune.



Dune ist für Science-Fiction-Fans ein mehr als wohlklingender Name: Denn die im Deutschen als "Der Wüstenplanet" bekannte Roman-Reihe von Frank Herbert ist nicht nur einer der ganz großen Genreklassiker, sie wurde auch bereits einmal verfilmt (Versuche gab es zuvor mehrere). Und das von niemand Geringerem als David Lynch.



Lynch-Dune war ein Riesenflop in den Kinos Die Lynch-Version hat zwar viele Probleme und war von Anfang an umstritten (und in den Kinos alles anderes als erfolgreich), die Handschrift des Kino-Exzentrikers ist aber gut zu erkennen. An dieser muss sich auch die Neuverfilmung messen und das gelingt auch bestens, wie der erste Trailer zeigt.



Kein Wunder: Im Regiestuhl sitzt ein Mann, der bereits mehrfach bewiesen hat, dass er ein Großer des Science-Fiction-Fachs ist, nämlich Denis Villeneuve. Der 52-jährige Kanadier war zuletzt für die hochgelobten und auch erfolgreichen Streifen Arrival (2016) und Blade Runner 2049 (2017) verantwortlich.



Bildgewaltig und episch Die Spannung hinsichtlich Dune war (und ist) aber dennoch besonders groß, was eben an den Vorlagen liegt. Doch der neue Ausflug nach Arrakis liefert genau das erwartete und erhoffte Mega-Epos. Dabei kann man aber auch sehen: Optisch erfindet Villeneuve das Rad nicht unbedingt neu, vieles erinnert durchaus an die Optik des Lynch-Filmes von 1984. Der kanadische Regisseur hat für seine Umsetzung aber natürlich das Special-Effects-Arsenal von heute zur Verfügung, Vergleiche sind also nur schwer möglich.



Die Neuverfilmung macht aber einen wichtigen Punkt anders: Villeneuve will sich mit dem Umfang des Stoffes nicht überfordern. So soll Dune (2020) in etwa die Hälfte des ersten Romans beinhalten, der Rest soll dann in einer bereits geplanten Fortsetzung erzählt werden. Laut bisherigem Stand soll Dune am 18. Dezember in die Kinos kommen, ob das klappt, wird sich aber erst zeigen.