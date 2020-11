Definition CE 04: BMW stellt futuristischen "Cyberpunk-Scooter" vor

Elektroautos sind das Thema der Stunde, doch auch Elektroroller werden immer mehr zum Alltagsbild in Städten. Meistens sind diese von normalen Rollern nicht zu unterscheiden. Und das ist durchaus schade, wie man nun an einem neuen BMW-Konzept sieht.

BMW: Praktisch und futuristisch zugleich

Autobauer greifen bei Konzeptfahrzeugen gerne in die Futurismus-Kiste und entwerfen regelrechte Raumschiffe. Für den Verkehr sind diese aber selten bis nie geeignet, sodass man das alles nur als Fingerübung für die Designer sehen kann und muss.Im Fall des neuen Konzept-Rollers von BMW scheinen sich Futurismus und Praktikabilität nicht auszuschließen. Denn obwohl der Elektro-Scooter wie aus einem Cyberpunk-Film oder -Spiel aussieht, so kann man sich durchaus vorstellen, dass das Motorrad Definition CE 04 einmal und vielleicht sogar bald auf unseren Straßen auftaucht. Und wir meinen: Wir hoffen darauf, denn das würde frischen Wind auf die Straßen bringen (via Electrek ).Derzeit ist und bleibt das BMW-Motorrad Definition CE 04 noch ein Prototyp bzw. Konzept. Kenner der Elektro-Scooter des bayerischen Herstellers werden zwar auf den "Vorgänger" BMW C Evolution-Roller verweisen, der Definition CE 04 geht aber gleich mehrere Schritte weiter.Das Design ist nicht nur Sci-Fi-Selbstzweck, BMW hat sich hier einige sinnvolle Lösungen bzw. Details überlegt: So liegt die Batterie (Größe unbekannt) quasi flach am Boden, das schafft Stauraum bzw. Platz für den Helm. Denn dieser kann zur Gänze unter dem Sitz verstaut werden, damit vermeidet man die unschönen Helmkoffer, die heutzutage gang und gäbe sind.BMW hat sich auch bewusst dagegen entschieden, die Rückseite bzw. das Hinterrad zu verdecken, das verleiht dem Scooter zusätzliches futuristisches Feeling. Der Hersteller betont aber auch, dass ein Roller eben kein "Fun-Bike" ist, sondern ein Alltags-Fahrzeug für die Stadt darstellt. Deshalb hat es auch ein integriertes Navi, dieses ist über einen 10,25 Zoll großen Touchscreen nutzbar.Ob und wann der CE 04 auf den Markt kommt, ist nicht bekannt, bei Electrek meint man, dass BMW es ziemlich ernst damit meint und es somit durchaus wahrscheinlich ist, dass der Cyberpunk-Flitzer tatsächlich mal kommen wird.