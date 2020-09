One UI 3.0: Überblick zu Android-11-Features für Samsung-Smartphones

Seit letzter Woche können registrierte Entwickler aus Südkorea und den USA die Beta von One UI 3.0 auf Basis von Android 11 testen. Jetzt liefert Samsung den offiziellen Changelog für diese Testversion. Das Update bringt dabei viele praktische Dinge mit, die Android ergänzen.

Diese Funktionen warten auf den Auftritt auf Samsung-Smartphones

One UI 3.0 Beta Changelog

Eine App berühren und gedrückt halten, um ein zugehöriges Widget hinzuzufügen.

Zweimal auf einen leeren Bereich des Startbildschirms tippen, um den Bildschirm auszuschalten.

Der dynamische Lockscreen hat jetzt mehr Kategorien und es kann mehr als eine ausgewählt werden.

Die Lockscreen-Widgets wurden verbessert.

Gespräche und Medien werden übersichtlicher dargestellt, wenn man vom oberen Bildschirmrand nach unten streichen.

Die Widgets für den Always On Display wurden verbessert

Schon beim Einrichten des Geräts sind Einstellungen zur Barrierefreiheit besser verfügbar

Verknüpfungen zu Zugänglichkeitsfunktionen können in den Einstellungen festgelegt werden.

Tonerkennung arbeiten jetzt mit SmartThings-Geräten wie Fernsehern und Lampen zusammen, um besser sichtbare Warnungen zu geben, wenn es an der Tür klingelt oder ein Baby weint.

Drahtlos Verbindung mit unterstützten Fernsehgeräten ist jetzt möglich.

Mit den neuen Multi-Gestures des Touchpads können Bildschirmzoom und die Schriftgröße leichter geändert werden.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Websites daran zu hindern, umzuleiten, wenn auf die Schaltfläche Zurück getippt wird.

Warnungen und Blockierungsoptionen für Websites, die zu viele Pop-ups oder Benachrichtigungen anzeigen, wurden hinzugefügt.

Mehrere neue Add-ons wurden hinzugefügt, darunter eines, das Webseiten übersetzt.

Option zum Ausblenden der Statusleiste wurde hinzugefügt, um das Surfen noch "intensiver" zu gestalten.

Die maximale Anzahl der offenen Registerkarten wurde auf 99 erhöht.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Tabs zu sperren und neu anzuordnen.

Verbessertes Design für die Tabs, die jetzt auf allen Geräten unterstützt wird.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, mehrere verknüpfte Kontakte auf einmal zu bearbeiten.

Es wurde eine Option hinzugefügt, die hilft, doppelte Kontakte schnell zu löschen.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Anrufbildschirm mit eigenen Bildern und Videos anzupassen.

Veranstaltungen mit der gleichen Startzeit werden jetzt in der Monats- und Tagesansicht zusammen angezeigt.

Die Optionen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Veranstaltungen wurden neu organisiert.

Verbessertes Layout für Vollbildschirm-Alarme.

Verbesserte Autofokus- und Belichtungsautomatik-Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.

Verbesserte Stabilisierung beim Fotografieren des Mondes bei hohen Zoom-Stufen.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, bearbeitete Bilder wieder in ihre ursprüngliche Version zurückzusetzen.

Gruppierte voreingestellte Routinen helfen, schnell zu lernen, wie eigenen Routinen aufgebaut werden können.

Es wurden neue Bedingungen hinzugefügt, wie z.B. eine bestimmte Startzeit, eine Unterbrechung der Verbindung zu einem Bluetooth- oder Wi-Fi-Netzwerk, ein Anruf von einer bestimmten Nummer und mehr.

Es wurden neue Aktionen hinzugefügt, darunter das Gespräch mit Bixby und Aktionen zur Zugänglichkeit.

Es kann jetzt ein benutzerdefiniertes Symbol für jede Routine hinzugefügt werden.

Routinen können zum Sperrbildschirm für den schnellen Zugriff hinzugefügt werden.

Wichtig zum Anfang: Samsung hat nicht den besten Ruf, wenn es darum geht, seine Modelle langfristig mit Software-Updates zu versorgen. Deswegen ist jetzt noch nicht abzusehen, wie viele Smartphones in den Genuss von One UI 3.0 und Android 11 kommen werden. Aktuell wird das Update von Entwicklern auf Galaxy S20 , Galaxy S20+ oder Galaxy S20 Ultra-Modellen getestet In den kommenden Wochen wird dann noch ein öffentlicher Beta-Test folgen, der auch für den deutschen Markt angekündigt wurde - welche Modelle hier bedient werden muss sich noch zeigen. Der offizielle Changelog, entdeckt von SamMobile , macht dagegen jetzt schon klar, was man von dem großen Update erwarten kann. Im Anschluss findet ihr alle Funktionen, die die aktuelle One UI 3.0 Beta - Firmware-Version G986U1UEU1ZTI7 - bei einer Größe von rund 2,5 GB mitbringt.