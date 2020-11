Nvidia GeForce RTX 3060 Ti: Erste Spiele-Benchmarks beeindrucken

Mit der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti könnte die obere Mittelklasse der Gaming-Grafikkarten im Dezember ordentlich aufgewirbelt werden. Ein Leak soll jetzt die Leistung der Ampere-GPU in ersten Spiele-Bench­marks zeigen. Dabei wird sogar die RTX 2080 Super geschlagen.

RTX 3060 Ti lässt RTX 2060 und RTX 2080 Super hinter sich

Nvidia

Für Gamer dürfte die Vorweihnachtszeit spannend werden. Nicht nur die neue AMD Radeon RX 6000-Reihe (RDNA 2) platziert sich am Markt, auch Nvidia soll sein GPU-Portfolio zeitnah nach unten hin erweitern. Schon am 2. Dezember könnte der US-amerikanische Chip­her­stel­ler die Nvidia GeForce RTX 3060 Ti präsentieren, zu der jetzt erste Benchmarks im Vergleich zur RTX 2060 Super und RTX 2080 Super vorliegen. Diese sollen aus offiziellem Pres­se­ma­te­rial stammen, das den Kollegen von Videocardz vorliegt.Ähnlich erster Raytracing-Benchmarks der AMD Radeon RX 6800 XT, wurde die Nvidia GeForce RTX 3060 Ti in diversen Spielen bei einer WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln auf den Prüfstand gestellt. Getestet wurden die Titel auf einem Desktop-PC mit Intel Core i9-10900K bei maximaler Grafikqualität. Während die neue GPU in Spielen wie Watch Dogs Legion und Gears of War 5 mit der GeForce RTX 2080 Super gleichauf liegt, erreicht die RTX 3060 Ti in Games wie Red Dead Redemption 2, Doom Eternal, Horizon Zero Dawn, Minecraft und Wolfenstein Youngblood eine deutlich höhere Performance.Im Vergleich zur Nvidia GeForce RTX 2060 Su­per liegt die RTX 3060 Ti im Schnitt mit einem Plus von über 40 Prozent vorn. Technisch soll die neue Ampere-Grafikkarte über eine GA104-200-GPU verfügen und mit 4864 Cuda-Kernen ausgestattet sein. Ähnlich der RTX 3070 dürften 8 GB GDDR6 und ein 256-Bit-Speicherinterface zum Einsatz kommen. Hinsichtlich der TDP wer­den 180 bis 200 Watt prognostiziert. Der Preis könnte zum Start zudem unter 399 US-Dollar liegen. Wann genau Nvidia weitere Details ver­öf­fent­li­chen wird, ist bisher nicht bekannt.