Nvidia: GeForce RTX 3050 (Ti) & 3060 versehentlich bei Lenovo gelistet

Der Elektronik-Hersteller Lenovo hat versehentlich bestätigt, dass Nvidia bald neue Modelle der GeForce RTX 3000-Serie auf den Markt bringt. Zu den kommenden Grafikkarten zählen die GeForce RTX 3050 (Ti) sowie die RTX 3060. Die GPUs könnten im Rahmen der CES vorgestellt werden.

Datenblätter sind nicht unbedingt korrekt

News zum GPU-Hersteller und aktuelle Treiber

Nvidia

Die drei Grafikkarten lassen sich auf der Produktseite des Legion R5 28IMB05 finden. Hier­bei handelt es sich um einen Desktop-PC, der mit verschiedenen GPUs ausgestattet werden kann. Während die GeForce RTX 3050 über vier Gigabyte GDDR6-Speicher verfügt, wird die Ti-Variante mit sechs GByte RAM ausgeliefert. Die GeForce RTX 3060 besitzt zwölf Gigabyte Grafikspeicher. Alle neuen Modelle sind mit DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 und DirectX 12 aus­ge­rüs­tet. Die Nvidia GeForce RTX 3050 verfügt zusätzlich noch über einen DVI-Anschluss.Sowohl die GeForce RTX 3050 Ti als auch die RTX 3060 sollen laut Videocardz auf dem GA106-Chip basieren und jeweils 3584 bzw. 3840 CUDA-Kerne zur Verfügung stellen. Die RTX 3050 soll auf dem GA107 basieren und lediglich 2304 Shader besitzen.Da Nvidia die Angaben bislang nicht offiziell bestätigt hat, bleibt unklar, ob die von Lenovo veröffentlichten Datenblätter tatsächlich der Realität entsprechen. In der Vergangenheit hatten sich derartige Informationen von Lenovo nicht immer als vollständig korrekt herausgestellt.Es gilt als wahrscheinlich, dass Nvidia die GeForce RTX 3050 Ti sowie die RTX 3060 in we­ni­gen Tagen auf einem eigenen Event präsentiert. Die Veranstaltung soll am 12. Januar im Rah­men der CES stattfinden. Bisher ist noch nicht bekannt, wann die RTX 3050 das Licht der Welt erblicken soll. Womöglich wird die Grafikkarte in den nächsten Monaten angekündigt.