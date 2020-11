AMD Radeon RX 6800 XT: Leak zeigt erste Raytracing-Benchmarks

Kurz vor dem Marktstart der AMD Radeon RX 6800 XT sickern offizielle Benchmarks des Chipherstellers durch, welche die Raytracing-Leistung der "Big Navi"-Grafikkarte in fünf bekannten Spielen zeigen. Die ersten Er­geb­nis­se können sich dabei wirklich sehen lassen.

AMD macht Intel und Nvidia ordentlich Konkurrenz

AMD

Noch heute soll der Startschuss für die beiden AMD-Grafikkarten Radeon RX 6800 und RX 6800 XT fallen, die den Konkurrenzkampf gegen die Nvidia GeForce RTX 3070 und RTX 3080 antreten. Während der US-amerikanische Chiphersteller bereits im Vorfeld eigene Bench­marks zur 4K-Performance der Navi-21-GPUs veröffentlicht hat, hielt man sich in Sachen Raytracing zurück. Den Kollegen von Videocardz scheint jetzt allerdings ein Teil der Prä­sen­ta­tion in die Hände gefallen zu sein, der genauer auf die Benchmarks inklusive der neuen Be­leuch­tungs­ef­fek­te eingeht.Bisher ist hier allerdings nur von der AMD Radeon RX 6800 XT die Rede, welche den Test­par­cours in Kombination mit einem Ryzen 9 5900X-Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher (DDR4-3200) antritt. Die Präsentation zeigt dabei die Raytracing-Leistung bei einer WQHD-Auf­lö­sung von 2560 x 1440 Pixeln, einem unter PC-Spielern weit verbreiteten Format. Bei ma­xi­ma­len Grafikdetails und aktiviertem DirectX Raytracing (DXR) erreicht die Grafikkarte mit ihren 72 Compute Units und Ray Accelerators im Durchschnitt zwischen 67 und 95 Bilder pro Sekunde (FPS).Das untere Ende wird dabei angeführt von Me­tro Exodus mit 67 FPS, gefolgt von Battlefield 5 und Shadow of the Tomb Raider mit 70 bzw. 82 FPS. Jeweils über 90 FPS erreicht die Radeon RX 6800 XT in den beiden Spielen Crysis Re­ma­ste­red und Call of Duty: Modern Warfare. Da es sich bei den ersten Raytracing-Benchmarks der neuen Grafikkarte um offizielle Leistungswerte handelt, sollten die möglicherweise auf­po­lier­ten FPS-Zahlen mit einer gewissen Skepsis be­trach­tet werden. Im Laufe des Tages werden erste unabhängige Testberichte erwartet, welche die Leistung in der Praxis aufzeigen.