Bundestag stimmt für verpflichtende Fingerabdrücke im deutschen Perso

Vor genau zehn Jahren hatten der Bundesrat den elektronischen Perso­nal­ausweis mit persönlichen Daten, biometrischem Foto eingeführt - dazu kam die Fingerabdruck-Speicherung auf freiwilliger Basis. Nun ist nach Wunsch der Politik aber bald Schluss mit der Freiwilligkeit.

Neuregelung für Fotos

Fingerabdruck ab August 2021

Duallogic (CC-BY)

Der Bundestag hat jetzt verschiedene Änderungen bei Per­sonal­ausweisen und Pässen be­schlossen. Dazu gehört, dass die Speicherung der Fingerabdrücke verpflichtend sein wird. Dazu gibt es weitreichende Änderungen bei den Fotos, denn diese können nicht mehr wie bisher in ausgedruckter Form mitgebracht werden, sondern werden nur noch digital ange­nommen - oder in den Ämtern vor Ort geschossen: "Künftig wird die Speicherung von zwei Fingerabdrücken im Speichermedium des Personalausweises verpflichtend. Zudem muss das Passbild in Zukunft ausschließlich digital erstellt und durch eine sichere Übermittlung an die Passbehörde gesendet werden. Im Rahmen des Übermittlungsverfahrens wird auch die Biometrietauglichkeit geprüft. Ferner ist eine erweiterte Möglichkeit der Lichtbildaufnahme in Behörden vorgesehen."Dabei hatte es im Vorfeld viele Diskussionen um die Passfotos gegeben: Um ein höchst­mögliches Sicherheitsniveau zu erreichen, wurde alternativ eine ausschließliche Lichtbildaufnahme vor Ort in den Behörden erwogen. Diese Option sei vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen für den Fotofachhandel verworfen worden, so die Regierung. Die Lösung einer ausschließlich digitalen Lichtbild-Übermittlung durch private Dienstleister sei nicht gewählt worden, um durch die Wahlmöglichkeit den Antragsprozess bürgerfreundlicher zu machen.Seit 2010 können sich Bundesbürger freiwillig dazu entscheiden, den Fingerabdruck als biometrisches Sicherheitsmerkmal mit speichern zu lassen. Nun wird im Zuge der Anpassung an europäisches Recht die Abgabe und Speicherung des Fingerabdrucks verpflichtend. Vorausgesetzt, der Bundesrat stimmt dem nun schnell zu, soll die Pflicht schon ab August 2021 umgesetzt werden. Für die Neuregelung bei den Passfotos hat man noch länger Zeit - erst im Mai 2025 soll digital Pflicht werden.Der Entwurf wurde nun im Bundestag mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen bei Stimmenthaltung der AfD angenommen.