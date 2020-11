MagSafe Duo-Ladegerät startet in Kürze - es wird kein Schnäppchen

Teuer, aber ohne Adapter

Dazu gehören zum Beispiel die Ledercases mit MagSafe für alle iPhone 12-Modelle, die ab Freitag, 6. November, bestellt werden können. Das MagSafe Duo-Ladegerät ist heute allerdings noch nicht gestartet. Dafür ist es nun aber im Apple Online Store zu finden. Dort kann man jetzt erstmals alle Details zu dem neuen Zubehörteil entdecken. Apple hatte zuvor wenige Details enthüllt und nur die Rahmenbedingung genannt, in etwa wie die Doppel-Ladestation funktioniert.Nun ist klar: Das MagSafe Duo-Ladegerät ist kein Schnäppchen. Den Preis hatte Apple bisher nicht kommuniziert. Satte 145,20 Euro werden dafür fällig. Dazu benötigt man dann aber noch einen USB-Power-Adapter, denn auch beim Duo-Lader ist der nicht mehr mit im Lieferumfang enthalten. Ein USB-C auf Lightning-Kabel in 1 Meter Länge ist aber gleich mit dabei.Das MagSafe Duo kann iPhone und Apple Watch zeitgleich laden. Bei Apple heißt es dazu jetzt: "Das MagSafe Duo Ladegerät lädt dein kompatibles iPhone, Apple Watch Modell, kabelloses Ladecase für AirPods und andere Qi zertifizierte Geräte. Leg die Geräte einfach auf das Lade­gerät und schon beginnt der gleich­mäßige, effiziente Lade­vorgang. Klapp es zusammen, sodass du es überallhin mitnehmen kannst." Unterstützt werden alle iPhones ab dem iPhone 8, alle Apple Watches, sowie alle bisher erschienenen AirPods-Varianten und Ladecases.Was nun noch fehlt ist der Lieferzeitpunkt. Apple hat dazu bisher noch nichts konkretes auf die Webseite gepackt. Da heißt es aktuell nur "Bald verfügbar".Unter dem Namen MagSafe hat Apple mit der neuen iPhone 12-Familie eine neue Technologie vorgestellt, die leistungsstarkes kabelloses Aufladen ermöglicht. Dabei wird die neue Ladeoption gleich mit ins Zubehör von Apple integriert, zum Beispiel in Lederhüllen und andere Cases. Zudem startet MagSafe-Zubehör von etlichen Apple-Partnern, wie zum Beispiel von Belkin . Aber auch dort sind Kombi-Ladestationen derzeit noch nicht verfügbar.