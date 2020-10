Kabellos: iPhone 12 (Pro) soll Zubehör über seine Rückseite aufladen

Die neuen Apple iPhone 12 (Pro)-Modelle könnten in Zukunft mit einem so genannten "Reverse Wireless Charging" ausgestattet werden, um Zu­behör über die Rückseite der Smartphones aufzuladen. Die bisher un­be­stä­tig­te Funktion geht aus einem neuen FCC-Eintrag hervor.

Kommt die Reverse Wireless Charging-Funktion mit neuen AirPods?

Während Hersteller wie Samsung das kabellose Aufladen von Zubehör und anderen Smart­phones über die Rückseite ihrer Galaxy-Geräte bereits seit geraumer Zeit im Programm ha­ben, dürfte Apple in diesem oder nächsten Jahr mit dem iPhone 12 (Pro) nachziehen. Bisher ist es mit den seit 23. Oktober erhältlichen iOS-Smartphones lediglich möglich, mit bis zu 7,5 Watt über handelsübliche Qi-Wireless-Charging-Pads oder mit bis zu 15 Watt über das neue, mag­ne­tisch andockende MagSafe-Ladegerät "kabellos" mit Strom versorgt zu werden.In einem Dokument der Federal Communications Commission (FCC) ist zu lesen: "" Bloomberg-Reporter Mark Gurman spekuliert darüber, dass möglicherweise neue AirPods von einem Reverse Wireless Charging des iPhone 12 (Pro) profitieren könnten.Derzeit sollen sich laut aktuellen Berichten zwei neue AirPods-Kopfhörer bei Apple in Ar­beit be­fin­den. Zum einen ist die Rede von der dritten Generation der klassischen AirPods, zum an­de­ren von einer zweiten Generation der Air­Pods Pro. Dabei soll das Einsteiger-Modell optisch auf die Pro-Version angehoben werden, während Letztere auf ihren, aktuell in verkürzter Form untergebrachten "Stiel" in Zukunft verzichten sollen. Allerdings soll das Design dahingehend noch nicht finalisiert worden sein und letzt­end­lich auch "weniger ambitioniert" ausfallen können.