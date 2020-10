Apple iPhone 12: Neue Infos zum magnetischen MagSafe-Ladegerät

Im Vorfeld der heutigen Apple-Keynote zeigt sich ein magnetisches Lade­gerät, welches das neue iPhone 12 (Pro Max) ähnlich der Apple Watch per Wireless-Charging aufladen könnte. Insider vermuten seit mehreren Tagen, dass ein MagSafe-Comeback geplant sein dürfte.

Feiert die MagSafe-Marke während der Keynote ihr Comeback?

Mit dem "Hi Speed"-Event wird Apple ab 19 Uhr deutscher Zeit voraussichtlich die neue iPhone 12-Familie präsentieren, die nicht nur über ein frisches Design, verbesserte Kameras und mehr Leistung verfügen soll. In der Gerüchteküche wird seit letzter Woche über "neue" Methoden des Ladens gesprochen, wobei ein magnetisches Ladekabel - vergleichbar mit dem der hauseigenen Smartwatch - in den Mittelpunkt gerückt ist. Die Kollegen von Macotakara (via Macrumors ) veröffentlichen nun erste Info zu passendem Zubehör.Schenkt man den Leaks Vertrauen, ist auf ersten Bilder ein magnetisch mit dem iPhone 12 verbundener Wireless-Charger zu sehen, der vom japanischen Hersteller MPOW angeboten werden soll. Kreisförmig angeordnete Magnete innerhalb des Ladegeräts und den neuen iPhones sollen dafür sorgen, dass der kabellose Aufladevorgang bestmöglich vonstatten geht. Aktuelle Wireless-Charging-Pads haben im Vergleich den Nachteil, dass Smartphones von Nutzern erst in die richtige Position gebracht werden müssen und sie zudem verrutschen können. MPOW selbst spricht davon, den Charger ab Dezember auszuliefern.Es bleibt abzuwarten, ob Apple diese Methode überhaupt als klassisches Wireless-Charging auslegen wird, da der Vorgang doch weit davon entfernt zu sein scheint. Auch das Aufladen der Apple Watch und dazu passendes Zubehör werden vom Hersteller zwar als magnetisch, aber nicht als kabellos beschrieben. Zudem kommen auch die prognostizierten Ladegeräte "MagSafe Charger" und "MagSafe Duo Charger" ohne den Wireless-Zusatz aus. Mit weiteren Informationen ist während der Keynote zu rechnen, die ihr ab 19 Uhr in unserem Apple Special per Livestream mitverfolgen könnt.