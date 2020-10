iPhone 12, iPhone 12 Pro: Geschätzte 9 Mio. Bestellungen, neuer Rekord

Für Apple ist der Vorbestellstart von iPhone 12 und iPhone 12 Pro wie es aussieht sehr gut gelaufen. Es gab kaum Meldungen über missglückte Bestellversuche oder über Probleme mit der Store-Erreichbarkeit. Nun heißt es sogar, Apple habe neue Rekorde aufgestellt.

Apple selbst gibt selten genaue Zahlen über iPhone-Verkäufe heraus. Nur bei der Bekannt­gabe der Quartalszahlen gibt es einen Einblick in die Verkaufszahlen. Ab und zu gibt Apple auch über Presssemitteilungen bekannt, wie viele Verkäufe nach dem offiziellen Start im Handel über den ladentisch gingen - doch bisher liegen all diese Zahlen zum iPhone 12 noch nicht vor. Dennoch scheint sich der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo schon jetzt sicher zu sein, dass Apple mit dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro Vorverkaufsstart einen neuen Rekord hingelegt hat.In einer Notiz an Investoren erläuterte Kuo am Montag, dass das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro schon jetzt fast an die Zahlen der gesamten iPhone-11-Linie im Jahr 2019 heran reichen würden (via Apple Insider ). Laut einer Schätzung habe Apple am Einführungswochenende im Jahr 2019 zwischen 10 Millionen und 12 Millionen Geräte der iPhone 11-Serie verkauft hat. Die Verkäufe der beiden neuen Modelle iPhone 12 und iPhone 12 Pro erreichten innerhalb von 24 Stunden schätzungsweise 1,7 bis 2 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 500.000 bis 800.000 iPhone 11-Einheiten im letzten Jahr entspricht.Insgesamt, so Kuo, wird Apple über das Wochenende zwischen 7 und 9 Millionen Vorbestellungen für das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro verbuchen können. Er glaubt dabei im Übrigen nicht, dass wenn Apple am 6. November die Vorbestellungen für das iPhone 12 mini und da iPhone 12 Pro Max starten wird, es ähnlich hohe Zahlen geben werde.Im Handel werden das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro ab kommenden Freitag, 23. Oktober, zu haben sein. Dann sollten auch die ersten Vorbestellungen bei den Kunden ankommen - erfahrungsgemäß treffen die ersten neuen iPhones auch schon einmal einen oder zwei Tage früher ein.