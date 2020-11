Galaxy Note 21: Smartphone wird wohl doch auf den Markt gebracht

Vor kurzem wurde bekannt, dass Samsung die Galaxy Note-Reihe bereits eingestellt haben soll. Das scheint allerdings nicht unbedingt der Fall zu sein. Einem aktuellen Bericht zufolge wird es 2021 noch das Galaxy Note 21 geben. Das Gerät soll aber nur in einer Variante erscheinen.

Smartphone erscheint nur in einer einzigen Version

Andere Modelle erhalten S-Pen-Support

Finale Bezeichnungen noch unbekannt

Samsung

Wie ETNews (via Cozyplanes ) schreibt, möchte Samsung im kommenden Jahr ein Galaxy Note 21 auf den Markt bringen. Im Gegensatz zu den vorherigen Modellen wird es aber keine Plus- oder Ultra-Variante mehr geben. Damit wird es das Note 21 nur in einer einzigen Ver­sion geben. Hierbei soll es sich dann um das letzte Mitglied der Galaxy Note-Serie handeln.Im nächsten Jahr sollen neben dem Samsung Galaxy Note 21 auch die Galaxy S21-Modelle sowie das Galaxy Z Fold 3 erscheinen. Sowohl das Foldable als auch die Ultra-Variante des Galaxy S21 sollen über S-Pen-Support ver­fü­gen. Während der S-Pen beim Galaxy S21 optional ist, wird der digitale Stift beim Galaxy Z Fold 3 mitgeliefert. Die Unterstützung des S-Pen war bislang ausschließlich den Modellen der Galaxy Note-Reihe vorbehalten.Da der S-Pen-Support ab dem nächsten Jahr kein exklusiver Vorteil der Galaxy Note-Reihe mehr ist und die Verkaufszahlen des Note 20 ohnehin stark eingebrochen sind, haben viele Experten damit gerechnet, dass es kein Galaxy Note 21 mehr gibt. Stattdessen sollte das Galaxy Z Fold 3 als Nachfolger dienen. Momentan ist noch weitestgehend unklar, unter wel­chen Bezeichnungen die drei neuen Smartphones angeboten werden sollen und mit wel­chen Komponenten die Geräte ausgerüstet sind.