Fokus auf Fortnite: Samsung hat seinen Galaxy Store überarbeitet

Neben dem Google Play Store gibt es für Android-Nutzer auch noch ein paar weitere Quellen, um Apps auf dem eigenen Smartphone installieren zu können. Die Besitzer eines Samsung-Geräts können auf den Galaxy Store zugreifen. Die Store-Anwendung wurde jetzt überarbeitet.

Samsung legt den Fokus nun auf Gaming

Fortnite wird nun stärker beworben

Nutzer können Reward-Points sammeln

Samsung

Das hat Samsung im offiziellen Newsroom bekanntgegeben. Der Galaxy Store ist auf jedem Smartphone des südkoreanischen Herstellers vorinstalliert. Nach dem Öffnen der App wird jetzt der Games-Tab angezeigt. Die "normalen" Anwendungen lassen sich ab sofort in einem separaten Menü finden. Auch die Watch-Apps wurden in einen eigenen Bereich ausgelagert.Nachdem sowohl Google als auch Apple die mobile Version von Fortnite aus ihren Stores entfernt haben, handelt es sich beim Galaxy Store um den einzigen größeren App-Store für Smartphones, in dem das Spiel noch zur Ver­fü­gung steht. Mit dem Redesign bewirbt der süd­ko­rea­ni­sche Hersteller das Game nun auf der Startseite. Wer den Titel nicht ohnehin schon auf seinem Gerät installiert hat, wird im Galaxy Store mit "exklusiven Vorteilen" angelockt.Im Gegensatz zum Play Store hat der Galaxy Store den Vorteil, dass die Nutzer Belohnungs-Punkte sammeln können, sobald ein Spiel erworben wird. Die erhaltenen Punkte können dann bei zukünftigen Käufen verwendet werden. Darüber hinaus können die Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate über den Galaxy Store auf mehr als 100 verschiedene Titel zu­grei­fen. Zum Spielen wird lediglich ein kompatibler Bluetooth-Controller benötigt.