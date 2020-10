Crysis 3 wurde auf dem VRAM der Nvidia RTX 3090 installiert & gespielt

Aber läuft darauf auch Crysis? Diese Frage kann man jetzt im Fall der Nvidia RTX 3090 umfassend mit Ja beantworten. Eine probierfreudige Nutzerin hatte den dritten Teil des für seine Anforderungen berühmten Shooter direkt auf den großzügigen VRAM der Karte installiert & gespielt.

Crysis 3 auf dem VRAM der RTX 3090 installieren? Kein Problem

Mit 24 GB VRAM hat das aktuelle GPU-Flaggschiff für Konsumenten, die Nvidia RTX 3090, in Sachen Videospeicher echte Spitzenwerte zu bieten. Für Gamer gibt es bei so viel Speicher in der Grafikkarte aktuell nicht viele Szenarien, die diesen im normalen Betrieb voll ausnütz­en würden. Eine Software-Ingenieurin, die auf Twitter mit dem Namen Strife auftritt, hat jetzt aber eindrucksvoll gezeigt, was man mit so viel Platz auf der GPU alles anstellen kann: Auf der RTX 3090 lassen sich gesamte Spiele installieren.Strife nutze für ihren Versuch das für verrückte Experimente in der Community sehr beliebte Crysis - genauer Crysis 3, das 2013 auf den Markt gekommen war. "Ich habe eine VRAMdrive-Software namens GPU Ram Drive verwendet, eine 15 GB große NTFS-Partition auf der Grafikkarte erstellt und dann Crysis 3 darauf installiert", so die Enthusiastin zu ihrem vorgehen. Wie Strife weiter ausführt, habe das Spiel ohne Probleme "eine gute Bildrate" bei einer Auflösung von 4K geliefert und sehr schnell geladen - laut einem der geteilten Bilder werden immerhin 75 FPS erreicht. GPU-Z zeigt dabei eine VRAM-Auslastung von 20434 MB - hier wäre also sogar noch etwas Luft.Dass eine Grafikkarte mit soviel Speicher aufwarten kann, dass darauf - zumindest etwas ältere - Spiele Platz finden ist auf jeden Fall eine Sache, die in der Community für Begeis­terung sorgt. "Läuft darauf auch Crysis? bekommt so eine ganz neue Bedeutung", so einer der User auf Twitter zu dem Experiment. Wie Tomshardware in seinem Bericht schreibt, gelingt Strife hier auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, dass uns einen Ausblick darauf geben kann, was mit so schnellem Speicher alles möglich ist. Wirklich im Alltag anwendbar ist dieses Szenario aber wohl nur sehr bedingt.