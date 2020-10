Intel erneut deklassiert: Erste Benchmarks des AMD Ryzen 5 5600X

Der kürzlich vorgestellte AMD Ryzen 5 5600X zeigt sich nicht nur als Mit­tel­klasse-Prozessor mit neuer Zen-3-Architektur, sondern jetzt auch in ersten Benchmarks. Dabei kann der günstige Sechskerner problemlos am vergleichbaren Intel Core i5-10600K vorbeiziehen.

Intel Core i5-10600K um bis zu 37 Prozent abgeschlagen

AMD Ryzen 5000-Serie (Sockel AM4) Modell Kerne

Threads Basis-

Takt Max.

Takt L2

Cache L3

Cache TDP Preis

(USD) Ryzen 9 5950X 16C 32T 3.4 4.9 8 MB 64 MB 105W 799 Ryzen 9 5900X 12C 24T 3.7 4.8 6 MB 64 MB 105W 549 Ryzen 7 5800X 8C 16T 3.8 4.7 4 MB 32 MB 105W 449 Ryzen 5 5600X 6C 12T 3.7 4.6 3 MB 32 MB 65W 299

SiSoft Sandra Lite: Benchmark-Programm

Dass AMD mit seinem neuen Ryzen 9 5900X in vielen Spielen den Konkurrenten Intel Core i9-10900K schlagen kann, bestätigte der US-amerikanische Chiphersteller bereits während der Keynote Anfang Oktober. In der Benchmark-Datenbank von SiSoftware Sandra lassen sich jetzt jedoch auch erste Benchmarks des aktuell günstigsten Prozessors mit der neuen Zen-3-Technologie blicken. Der Ryzen 5 5600X wird zum Marktstart Anfang November für 299 US-Dollar angeboten, setzt auf sechs Rechenkernen (12 Threads), einen 32 MB großen L3-Cache und eine Taktratenspanne von 3,7 bis 4,6 GHz. Die TDP soll bei 65 Watt liegen.Verglichen wird der Ryzen 5 5600X oft mit dem ebenso sechskernigen Intel-Pendant Core i5-10600K (Comet Lake-S), der jedoch mit höheren Taktraten von 4,1 bis 4,8 GHz, einer TDP von 125 Watt und einem 12 MB Cache auffährt. Dennoch kann AMD den aktuell für 240 Euro erhältlichen Core i5 deutlich hinter sich lassen. Der Ryzen 5 5600X erreicht in ersten Si­Soft­ware Sandra-Benchmarks eine arithmetische Prozessor-Leistung von 255,22 GOPS, während im Multimedia-Test 904,38 Mpix/s ermittelt werden. Der Intel Core i5-10600K schafft es im Durchschnitt lediglich auf 224,07 GOPS und 662,33 Mpix/s. Ein Plus von 14 respektive 37 Prozent zugunsten des neuen Zen-3-Prozessors.Die Werte spiegeln natürlich vorerst nur einen ersten synthetischen Benchmarks wieder, der einen Vorgeschmack auf das Preis-Leistungs-Verhältnis des Ryzen 5 5600X abliefert. Der Aus­blick macht Gamern jedoch Hoffnung darauf, dass die Auswahl an Intel-Alternativen kurz vor dem Weihnachtsgeschäft weiter anwächst. Interessant dürften anschließend auch die Verfügbarkeit der Ryzen 5000-CPUs zum Marktstart am 5. November und die Entwicklung des Straßenpreises in Hinsicht auf das nächste Jahr 2021 sein. Zusätzlich wird AMD am 28. Oktober die RDNA-2-Grafikkarten (Big Navi) der Radeon RX 6000-Reihe vorstellen.