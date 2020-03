SiSoft Sandra Lite - Systemanalyse- und Benchmark-Programm

Was im PC drinsteckt

SiSoft Sandra Lite 2020 R3 (30.31) ist ein für Heimanwender kostenlos nutzbares Programm, mit dem sich die vorhandene Hard- und Software eines PC-Systems auslesen lässt. Neben den umfangreich aufbereiteten Informationen lassen sich zudem Leistung und Stabilität des PCs auf Herz und Nieren prüfen sowie Möglichkeiten für Verbesserungen aufzeigen.SiSoft Sandra Lite ermittelt alle nur erdenklichen Komponenten des Computers und zeigt relevante Zusatzinformationen an: Hauptprozessor, Main­board, Arbeitsspeicher, Festplatte, Grafikkarte bis hin zu angeschlossener Peripherie listet das Sys­temanalyse-Programm auf. Auch Live-Daten wie Temperatur- und Spannungswerte sowie Lüf­ter­dreh­zahlen werden abgebildet.Darüber hinaus werden auch Details zu Windows oder DirectX ausgegeben sowie zu weiterer Soft­ware, wobei Letzteres jedoch in der ab­ge­speck­ten Lite-Version nicht vollständig verfügbar ist. Die ermittelten Daten lassen sich als Bericht exportieren und ausdrucken.Neben den Informationen, woraus das eigene PC-System eigentlich besteht, gibt es zudem noch zahlreiche Benchmark-Tests, um die Leistung festzustellen und anhand von ermittelten Punktzahlen mit Referenzwerten zu vergleichen sowie die Stabilität auf den Prüfstand zu stellen. Mit dabei sind unter anderem verschiedene CPU-, GPU-, Speicher- und Netz­werk­tests. Zusätzlich steht auch ein Werkzeug bereit, um mögliche Leistungsverbesserungen aufzuzeigen.SiSoft Sandra Lite liefert für Heimanwender kostenlos einen ganzen Schwung an Mög­lich­kei­ten zur Systemanalyse sowie Leistungstests und eignet sich dementsprechend gut, um den eigenen PC zu durchleuchten. Auf der Her­stel­ler­sei­te gibt es darüber hinaus noch vier weitere Versionen, die noch mehr Funktionen bereitstellen. Die aktuelle Programmversion unterstützt Windows ab Vista. Als Alternativen bieten sich ebenfalls kostenlose Tools wie Speccy , der PC Wizard oder HWiNFO an, die ähnliche Features wie SiSoft Sandra Lite bieten.