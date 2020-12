Ryzen 9 5900HX: Benchmark-Ergebnis zum neuen Prozessor aufgetaucht

Der Chip-Hersteller AMD arbeitet momentan an einer Reihe von mobilen Prozessoren, die unter dem Codenamen Cezanne entwickelt werden. Zum neuen Flaggschiff, dem Ryzen 9 5900HX , ist nun ein Benchmark-Ergebnis durchgesickert. Die Performance kann sich durchaus sehen lassen.

Flaggschiff-Prozessor mit acht Kernen

Die CPU wurde mit der bekannten Benchmark-Software Geekbench 5.3.1 getestet. Zur Durchführung des Tests kam der Asus-Laptop ROG Zephyrus Duo 15 SE zum Einsatz. Das Ergebnis wurde vom Twitter-Nutzer " APISAK " entdeckt und geteilt. Während im Single-Core-Test ein Score von 1534 Punkten erreicht werden konnte, wurden im Multi-Core-Test 9015 Punkte erzielt. In einem zweiten Test wurden 1547 bzw. 9069 Punkte erreicht.Aus den beiden Benchmark-Ergebnissen geht außerdem hervor, dass der AMD Ryzen 9 5900HX über einen Basistakt von 3,3 Gigahertz verfügt. In den Geekbench-Tests konnten ma­xi­ma­le Frequenzen von 4,71 bzw. 4,74 Gi­ga­hertz erreicht werden. Damit dürfte der Prozessor Rechenoperationen etwas schneller als der Ryzen 9 5900X, der eine Boost-Frequenz von 4,6 Gigahertz besitzt, ausführen können.Wie es auch schon beim Vorgänger-Modell Ryzen 9 4900H der Fall war, hat AMD den Ryzen 9 5900HX mit acht Kernen und insgesamt 16 Threads ausgestattet. Im Gegensatz zu dem älteren Chip soll die neue Version allerdings über die neuen Zen 3-Kerne verfügen. Darüber hinaus wurde die Größe des L3-Caches auf 16 Megabyte erhöht und damit verdoppelt.Wann die neue Ryzen-Generation das Licht der Welt erblickt, ist noch unklar. Es wäre denk­bar, dass AMD die Ryzen 5000H-Reihe im Rahmen der CES und damit schon im Januar vor­stellt. Die Chips könnten dann wenige Wochen später in den ersten Geräten zu finden sein.