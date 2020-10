1&1-Mobilfunktarife starten jetzt mit 5G, ab 35 Euro im Monat

Der Mobilfunkanbieter 1&1 stattet seine ersten Mobilfunk-Tarife jetzt mit 5G aus. Dabei startet die kostenlose 5G-Option zunächst nur in den beiden XL- und XXL-Tarifen und damit schon zum monatlichen Preis von 35 Euro.

5G-Tarife

All-Net-Flat XL mit 40 GB Daten, SMS- und Telefon-Flat, Flat EU-Ausland, 10 Monate für 19,99 Euro , anschließend 34,99 Euro/monatlich

, anschließend All-Net-Flat XXL mit 100 GB Daten, SMS- und Telefon-Flat, Flat EU-Ausland, 10 Monate für 24,99 Euro , anschließend 39,99 Euro/monatlich

Details zur 1&1-5G-Option

1&1 Allnet-Flats

1&1 Drillisch / United Internet

Den Start macht das 5G-Angebot nun in den ersten Städten, in denen 1&1 die neuen Netz­geschwindigkeiten anbieten kann. Das sind zunächst Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln. Weitere Standorte sollen in den nächsten Monaten erschlossen werden. Buchen lässt sich die 5G-Option in der 1&1 All-Net-Flat XL , in der 40 GB Daten sowie SMS- und Telefon-Flat für 34,99 Euro im Monat enthalten sind. Auch in der XXL-Variante mit 100 GB Daten für 39,99 Euro monatlich kann man 5G mit nutzen. Für beide Tarif-Angebote gibt es aktuell eine Aktion, bei der Neukunden die ersten zehn Monate 15 Euro im Monat sparen. Dieses Angebot gilt auch für 5G.1&1 informiert dazu:Die 5G-Option lässt sich laut 1&1 jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende kündigen. Die Kündigung der 5G-Option lässt den Mobilfunkvertrag unberührt.