1&1 soll in Kürze 5G bei den ersten Mobilfunk-Allnet-Flatrates freigeben

Die ersten Mobilfunktarife bei 1&1 bekommen in Kürze eine kostenlose 5G-Option . Das geht aus Medienberichten hervor. Zudem wirbt der Konzern bereits seit längerem mit dem neuen Standard, der nun auch ermöglicht werden kann.

Es soll schon bald losgehen

Das berichtet das Online-Magazin Teltarif . 1&1 hatte bisher noch nichts Konkretes zum 5G-Start bei den Mobilfunktarifen angekündigt. Die Coronakrise hatte dabei den Ausbau des 5G-Netzes und damit den Start bei einigen Anbietern massiv nach hinten geworfen. Teltarif schreibt, dass 1&1 in Kürze mit dem Angebot starten will. Nachdem der Mobilfunkprovider O2 jetzt 5G seit einigen Tagen anbietet , liegt die Vermutung auch nahe. Teltarif hatte daher noch einmal bei 1&1 angesagt und erhielt die Auskunft, dass noch kein genauer Termin für den Start der 5G-Option feststehe.Auf der Seite der 1&1 Allnet-Flats heißt es dazu im Kleingedruckten:Bei den Allnet-Flats sind dabei nur die Tarife als "5G ready" markiert, die mindestens eine LTE-Flat mit 20 GB bieten. Das sind die Tarife LTE L, LTE XL und LTE XXL. Bei Teltarif heißt es jedoch abweichend von dem Angebot auf der Webseite von 1&1, das nur die Tarife XL und XXL jetzt noch mit "5G ready" beworben werden. Alle Tarife darunter, also der LTE S und LTE M sind nicht "5G ready". Die anderen sollen ohne Kosten in Kürze auch mit 5G nutzbar sein.