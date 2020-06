1&1 hat die zufriedensten Mobilfunkkunden aller Netzbetreiber

1&1 hat nach der Auswertung der diesjährigen Umfrage zum Thema Kundenzufriedenheit des Magazins Connect den Platz als bester Netzbetreiber geholt. Bester Mobilfunkprovider wurde der Mobilfunk-Discounter Lidl.

Mobilfunkprovider und Netzbetreiber getrennt bewertet

Zufriedene Kunden

Reduzierte Preise, neue Geräte und mehr Daten

1&1 Drillisch / United Internet

In diesem Jahr hat das Magazin Connect seine Umfrage zum Kundenbarometer etwas angepasst. Es wurden mehr als 3300 Kunden befragt, die ihre subjektiven Einschätzungen von ihrem jeweiligen Anbieter darstellen konnten. Die Frage lautet dabei im Grunde "wie zufrieden sind sie mit dem Netz, dem Kundenservice, der Rechnung und Tarifauswahl". Dazu gehören dann solche Punkte wie die Antwortgeschwindigkeit, Informationsgehalt, Transparenz, schnelle Lösbarkeit, Verbindlichkeit sowie Kundenservice allgemein.In diesem Jahr hat Connect allerdings eine Aufteilung zwischen Mobilfunkprovider und Netzbetreiber gemacht, denn so gab es eine bessere Übersicht zu den vielen verschiedenen Marken, die sich mittlerweile in Deutschland, Österreich und der Schweiz tummeln. Dabei kam auch heraus, dass sich die einzelnen Netzbetreiber in den meisten Punkten aber gar nicht so sehr unterscheiden, was die Nutzerzufriedenheit angeht. Lediglich Punkte wie Tarif & Rechnung ließen größere Unterschiede erkennen - in diesem Punkt ist im Übrigen die Telekom das Schlusslicht. Dafür holt sich die Telekom wieder den Platz für das beste Netz. Dort hat 1&1 nun Vodafone überholt und auf Rang 3 verwiesen. Schlusslicht bleibt dabei Telefonica/O2.Der Gesamtsieg geht an 1&1 . Im Bereich Mobil­funk hat das Unternehmen die zufriedensten Kunden aller Netzbetreiber. Insgesamt erreichte 1&1 als Gesamtsieger 115 Punkte und damit die Note 1,8. connect hatte im April 2020 in Zusammenarbeit mit dem Fachinstitut für Technikthemen (FiFT) 2472 Mobilfunkkunden in Deutschland nach ihrer Zufriedenheit mit ihrem Mobilfunkprovider befragt. Bei den Marken gewinnt Lidl mit 136 Punkten (Note 1,6), gefolgt von Yourfone (134 Punkte) und Smartmobil (130 Punkte). Schlusslicht ist Klarmobil mit 88 Punkten.