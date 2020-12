Aktion: 1&1 Allnet-Flats ab sofort mit 25 Prozent mehr Datenvolumen

Bei 1&1 gibt es als Weihnachtsangebot für alle Mobilfunktarif e, die mit LTEmax oder 5G ausgestattet sind, 25 Prozent mehr Datenvolumen. Zu­dem surft man nicht nur schnell und länger, sondern auch günstiger, da man je nach Tarif die ersten Monate nicht zahlen muss.

Tarife mit 25 Prozent Extra-Datenvolumen

LTE M: 12 GB für 19,57 Euro

LTE L: 25 GB für 24,57 Euro

5G XL: 50 GB für 28,82 Euro

5G XXL: 100 GB für 34,57 Euro

Mehr Daten, mehr sparen

1&1 Drillisch / United Internet

Mit der Aufstockung des Datenvolumens gibt es jetzt im 5G XXL-Tarif zum Beispiel 100 statt bisher 80 GB ab 24,99 Euro . Der Monatspreis gilt für die ersten zehn Monate, danach zahlt man 39,99 Euro. Alle Tarife in der Weihnachtsaktion beinhalten eine Telefon- und SMS-Flat, EU-Roaming, Service-Card und LTEmax mit Geschwindigkeiten von maximal 225 Mbit/s. Die Tarife XL und XXL sind als 5G-Tarife dazu bei Verfügbarkeit vor Ort und mit dem entsprechenden Endgerät auch mit 5G-Geschwindigkeit nutzbar.Wir haben zur besseren Übersicht für den Vergleich euch die Gesamtpreise für 24 Monate bei allen Tarifen zusammengerechnet und den monatlichen Durchschnittspreis ermittelt. Als Beispiel: Für den LTE L zahlt man aktuell in den ersten zehn Monaten 14,99 Euro, danach 29,99 Euro. Dazu kommt einmalig der Bereitstellungspreis von 19,90 Euro, macht in 24 Monaten zusammen 589,66 Euro und somit pro Monat im Durchschnitt 24,57 Euro. Im Dezember gilt dabei noch die reduzierte Mehrwertsteuer, sodass noch ein bisschen weniger in Rechnung gestellt wird.Schnell zuschlagen lohnt sich, denn 1&1 hat noch nicht mitgeteilt, wie lang man das Daten-Extra jetzt dazu bekommen kann.Die LTE-Tarife werden im Telefónica-Netz an­ge­boten. Möglich werden so Download­geschwindigkeiten in den Tarifen M, L und XL von bis zu maximal 225 MBit/s. Beim Upload bietet 1&1 bis zu 50 MBit/s. Nach Erreichen des Inklusiv-Volumens drosselt der Anbieter auf 64 kBit/s.