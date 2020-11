1&1 DSL 50 CyberDeal: Jetzt über die Laufzeit 150 Euro extra sparen

1&1 senkt für kurze Zeit den Preis für den DSL-50-Tarif. Beim CyberDeal gibt es jetzt die ersten zehn Monate kostenlos, danach zahlt man regulär 34,99 im Monat. Das ist ein Preisvorteil von 150 Euro im Ver­gleich zu dem "normalen" Aktionstarif.

CyberDeal-Aktion für DSL 50

1&1 Drillisch / United Internet

Bei dem DSL 50-Tarif senkt 1&1 für kurze Zeit den monatlichen Einstiegspreis. Bisher war der Tarif in den ersten zehn Monaten für 14,99 Euro monatlich zu haben, jetzt gibt es bei Vertragsabschluss die ersten zehn Monaten kostenlos. Anschließend zahlt man den regulären Monatspreis von 34,99 Euro. Der Grundpreis von 34,99 Euro bleibt auch nach der Mindest­lauf­zeit von 24 Monaten be­ste­hen. Zum CyberDeal-Angebotstarif gehört weiterhin die DSL- und Telefon-Flat, wobei die Internetflat bis zu 50 MBit/s Download-Geschwindigkeit und bis zu 10 MBit/s im Upload bietet. Kunden kön­nen bis zu drei Rufnummern erhalten und bekommen eine Handy-Flat mit bis zu zwei SIM-Karten dazu.Das 1&1 DSL-Modem gibt es kostenlos bei dem Tarif gleich mit, sodass man ohne weitere Kosten loslegen kann. Alternativ gibt es aber auch den 1&1 Home-Server, der zur Miete von 2,99 Euro monatlich ausgewählt werden kann. Optional kann man das 1&1 HD-TV-Angebot ab 4,99 Euro monatlich oder weitere Enter­tainment-Pakete buchen. Zusätzlich zum CyberDeal-Aktionstarif profitieren Kunden automatisch noch bis zum 31. Dezember 2020 von der Mehrwertsteuer­senkung. 1&1 zieht die Differenz vom Rechnungsbetrag ab.Im 1&1 Verfügbarkeitscheck kann man online prüfen, welche Geschwindigkeiten aktuell an einem Wohnort buchbar sind. Wer eine schneller Leitung wünscht als DSL 50 bekommt derzeit zum Beispiel auch Glasfaser mit 1.000 MBit/s. Dabei zahlt man in de rersten zehn Monate 39,99 Euro und anschließend 69,99 Euro. Die Übersicht zu allen Tarifen findet man bei 1&1 / DSL