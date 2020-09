Microsoft Deutschland-Chefin Sabine Bendiek verlässt den Konzern

Medienberichten zufolge wechselt die derzeitige Microsoft Deutschland-Chefin Sabine Bendiek in Kürze zum Software-Konzern SAP. Beide Unternehmen wollten das bisher nicht bestätigen, Dementis gibt es aber auch keine.

Suche nach der Nachfolge

Das Gerücht hatte die WirtschaftsWoche veröffentlicht. Man bezieht sich dabei auf Insiderkreise, die mit dem hochkarätigen Personalwechsel betraut sind. Bendiek ist seit Anfang 2016 Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland und soll den Posten nun zugunsten des vakanten Job als Personalverantwortliche beim Software-Konzern SAP abgeben wollen. Eine offizielle Erklärung steht noch aus. Bisher ist auch noch nicht bekannt, wann der Wechsel erfolgen wird.Laut dem Bericht der WirtschaftWoche soll Sabine Bendiek die Nachfolge des Personal­vorstands Stefan Ries antreten. Ries hatte SAP überraschend Ende Mai dieses Jahres verlassen, seither sucht man jemanden für den Posten - und hat diese Nachfolgefrage nun wohl beantwortet. Sollte sich das bestätigen, stellt sich vor allem die Frage ihrer Nachfolge bei Microsoft Deutschland . Ob man da schon einige mögliche Kandidaten ins Auge gefasst hat, ist nicht bekannt.Bisher haben weder Microsoft noch SAP das Gerücht kommentiert. Von SAP hieß es aber, dass man zum derzeitigen Zeitpunkt noch nichts sagen könne. Man wird sich also für eine offizielle Bestätigung noch gedulden müssen. Auf der Microsoft-Website und bei Twitter wird Sabine Bendiek noch wie gehabt als Vorsitzende der Geschäftsführung (Corporate Vice President) von Microsoft Deutschland geführt.Bendiek hatte Managementwissenschaften am renommierten MIT (Massachusetts Institute of Technology) und in Cambridge studiert. Nach ihren ersten Stationen unter anderem bei Siemens Nixdorf, McKinsey, Booz Allen und Dell war sie Geschäftsführerin bei EMC in Deutschland. 2016 übernahm sie den Posten bei Microsoft vom Interims-Chef Alexander Stüger, der nach dem Weggang von Christian Illek eingesprungen war.