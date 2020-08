Bestätigt: Microsoft Teams bekommt Support für ARM64-Systeme

Obwohl viele Apps heutzutage bereits nativen Support für ARM-Systeme bieten, gibt es noch immer einige Microsoft-Programme, die nicht für die ARM64-Plattform zur Verfügung stehen. Dazu zählt auch der Videochat-Dienst Teams. Das soll sich allerdings in nächster Zeit ändern.

Electron-Framework für ARM-Systeme

Bisher noch kein Release-Datum bekannt

Siehe auch:

Microsoft

Wer Microsoft Teams auf einem ARM-Gerät verwendet hat, dürfte ab und zu mit Per­for­man­ce-Probleme zu kämpfen gehabt haben. Da es sich bei dem Programm aktuell noch um eine Win32-App handelt, kann die Software nur mit Hilfe eines Emulators auf ARM-Rechnern aus­ge­führt werden. Unter einem Beitrag im Feedback-Forum haben die Redmonder jetzt be­stä­tigt, dass momentan eine native ARM64-Version von Microsoft Teams entwickelt wird.Ursprünglich hatte Microsoft schon im letzten Jahr angekündigt, dass das Electron-Fra­me­work, das auch von der Teams-App verwendet wird, ab sofort auch für die ARM-Variante von Windows 10 zur Verfügung steht. Seit diesem Zeitpunkt haben die Redmonder bis vor kurzem jedoch kein offizielles Statement dazu, ob und wann Microsoft Teams ebenfalls nativen Sup­port für ARM64-Systeme bietet, abgegeben. Seit wann die Entwickler an der Portierung ar­bei­ten, ist also nicht ganz klar.Natürlich geht aus der Bestätigung, dass die Entwickler an einer ARM64-Variante der Platt­form arbeiten, ebenso nicht hervor, wann die Version veröffentlicht wird. Da für die native Un­ter­stüt­zung von ARM64 noch Anpassungen und Optimierungen vorgenommen werden müs­sen, könnte es noch einige Wochen dauern, bis ein finaler Build bereitgestellt wird.